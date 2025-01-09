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Тариф на транспортування газу зріс — хто платитиме більше

9 січня 2025 08:45
Ксенія Симонова - Редактор
Тарифи на газ — хто за транспортування заплатить більше у 2025 році
Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні різко зріс тариф на транспортування природного газу — удвічі-четверо. Однак відповідне підвищення торкнулось тільки однієї категорії споживачів.

Про те, кого саме стосується новий тариф, розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, пише Oboz.ua.

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Нові тарифи через зупинку транзиту російського газу

За словами експерта, підвищення цін на транспортування блакитного палива продиктовано зупинкою транзиту російського газу. Україна більше не має виплат від транзиту, що раніше перекривали транспортування палива. Через це відповідна оплата лягла на плечі української сторони.

"Відтепер ми не маємо виплат, які раніше перекривали транспортування газу від транзиту. І тепер потрібно платити за те, що газ транспортується всередині енергетичної системи, всередині наших газопроводів", — пояснив Харченко.

Згідно з рішенням НКРЕКП, з 1 січня 2025 року тариф на транспортування "для внутрішніх споживачів" підвищився у кілька разів через закінчення дії договору про припинення транзиту російського природного газу. Тепер ціна зросла до 501,97 грн за 1 тис. куб. м. на добу.

Хто зі споживачів почне платити більше

Збільшення тарифу зовсім не вплине на суми у комунальних платіжках за газ для українських побутових споживачів. Нова ціна стосується бізнес-споживачів.

При цьому підприємства також фактично не відчують негативних наслідків. Так, залежно від дистанції, на яку відбуватиметься постачання, підвищення становитиме 65-84 коп. за 1 тис. куб. м.  

"Йдеться про збільшення тарифу виключно для бізнес-споживачів і на величину, яка там абсолютно непомітна в загальній ціні газу – 14,5-15 тис. грн за тисячу кубометрів... Я не бачу, чесно кажучи, причин для якої — навіть підприємства, які споживають багато газу, такі як хімічні виробництва, великої різниці не відчують", — наголосив експерт.

Раніше ми писали, що деяким споживачам можуть надходити "платіжки" із космічними сумами. Проте це не пов'язано з тарифами, а з підтвердженими зловживаннями.

Також повідомлялося, що деякі клієнти Нафтогазу скаржаться на погану якість газу. У таких випадках повертають сплачені кошти, якщо звернутися у відповідні інстанції.

тарифи ціни на газ комунальні послуги ЖКГ газ бізнес

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09:27 Одеса і Миколаїв під загрозою — нафтова пляма у Чорному морі

09:23 Поліція Києва викрила схему збуту наркотиків через пошту

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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