Тарифы на газ — кто за транспортировку заплатит больше в 2025 году

Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине резко вырос тариф на транспортировку природного газа — вдвое-четверо. Однако соответствующее повышение коснулось только одной категории потребителей.

О том, кого именно касается новый тариф, рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, пишет Oboz.ua.

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Новые тарифы из-за остановки транзита российского газа

По словам эксперта, повышение цен на транспортировку голубого топлива продиктовано остановкой транзита российского газа. Украина больше не имеет выплат от транзита, которые ранее перекрывали транспортировку топлива. Из-за этого соответствующая оплата легла на плечи украинской стороны.

"Отныне мы не имеем выплат, которые ранее перекрывали транспортировку газа от транзита. И теперь нужно платить за то, что газ транспортируется внутри энергетической системы, внутри наших газопроводов", — объяснил Харченко.

Согласно решению НКРЭКУ, с 1 января 2025 года тариф на транспортировку "для внутренних потребителей" повысился в несколько раз из-за окончания действия договора о прекращении транзита российского природного газа. Теперь цена выросла до 501,97 грн за 1 тыс. куб. м. в сутки.

Кто из потребителей начнет платить больше

Увеличение тарифа совсем не повлияет на суммы в коммунальных платежках за газ для украинских бытовых потребителей. Новая цена касается бизнес-потребителей.

При этом предприятия также фактически не почувствуют негативных последствий. Так, в зависимости от дистанции, на которую будет происходить поставка, повышение составит 65-84 коп. за 1 тыс. куб. м.

"Речь идет об увеличении тарифа исключительно для бизнес-потребителей и на величину, которая там абсолютно незаметна в общей цене газа — 14,5-15 тыс. грн за тысячу кубометров... Я не вижу, честно говоря, причин для которой — даже предприятия, которые потребляют много газа, такие как химические производства, большой разницы не почувствуют", — подчеркнул эксперт.

Ранее мы писали, что некоторым потребителям могут приходить "платежки" с космическими суммами. Однако это не связано с тарифами, а с подтвержденными злоупотреблениями.

Также сообщалось, что некоторые клиенты Нафтогаза жалуются на плохое качество газа. В таких случаях возвращают уплаченные средства, если обратиться в соответствующие инстанции.