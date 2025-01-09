Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Тариф на транспортировку газа вырос — кто будет платить больше arrow

Тариф на транспортировку газа вырос — кто будет платить больше

9 января 2025 08:45
Ксения Симонова - Редактор
Тарифы на газ — кто за транспортировку заплатит больше в 2025 году
Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине резко вырос тариф на транспортировку природного газа — вдвое-четверо. Однако соответствующее повышение коснулось только одной категории потребителей.

О том, кого именно касается новый тариф, рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, пишет Oboz.ua.

Читайте также:

Новые тарифы из-за остановки транзита российского газа

По словам эксперта, повышение цен на транспортировку голубого топлива продиктовано остановкой транзита российского газа. Украина больше не имеет выплат от транзита, которые ранее перекрывали транспортировку топлива. Из-за этого соответствующая оплата легла на плечи украинской стороны.

"Отныне мы не имеем выплат, которые ранее перекрывали транспортировку газа от транзита. И теперь нужно платить за то, что газ транспортируется внутри энергетической системы, внутри наших газопроводов", — объяснил Харченко.

Согласно решению НКРЭКУ, с 1 января 2025 года тариф на транспортировку "для внутренних потребителей" повысился в несколько раз из-за окончания действия договора о прекращении транзита российского природного газа. Теперь цена выросла до 501,97 грн за 1 тыс. куб. м. в сутки.

Кто из потребителей начнет платить больше

Увеличение тарифа совсем не повлияет на суммы в коммунальных платежках за газ для украинских бытовых потребителей. Новая цена касается бизнес-потребителей.

При этом предприятия также фактически не почувствуют негативных последствий. Так, в зависимости от дистанции, на которую будет происходить поставка, повышение составит 65-84 коп. за 1 тыс. куб. м.

"Речь идет об увеличении тарифа исключительно для бизнес-потребителей и на величину, которая там абсолютно незаметна в общей цене газа — 14,5-15 тыс. грн за тысячу кубометров... Я не вижу, честно говоря, причин для которой — даже предприятия, которые потребляют много газа, такие как химические производства, большой разницы не почувствуют", — подчеркнул эксперт.

Ранее мы писали, что некоторым потребителям могут приходить "платежки" с космическими суммами. Однако это не связано с тарифами, а с подтвержденными злоупотреблениями.

Также сообщалось, что некоторые клиенты Нафтогаза жалуются на плохое качество газа. В таких случаях возвращают уплаченные средства, если обратиться в соответствующие инстанции.

тарифы цены на газ коммунальные услуги ЖКХ газ бизнес

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:27 Одесса и Николаев под угрозой — нефтяное пятно в Черном море

09:23 Полиция Киева разоблачила схему сбыта наркотиков через почту

09:20 АТЕШ зафиксировали перемещение военной техники РФ в Крыму — фото

09:19 Очереди на границе Украины — где возможны небольшие задержки

09:08 Кремль запретит украинцам на ВОТ жениться — детали

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:00 Во Львове осудили студентку за избиение мужчины букетом роз

08:56 В МИД Дании ответили, смогут ли США купить Гренландию

08:45 Тариф на транспортировку газа вырос — кто будет платить больше

08:44 Как учат будущих машинистов киевского метро — видео

08:30 В США оценили убытки РФ по остановке транзита газа через Украину

09:27 Одесса и Николаев под угрозой — нефтяное пятно в Черном море

09:23 Полиция Киева разоблачила схему сбыта наркотиков через почту

09:20 АТЕШ зафиксировали перемещение военной техники РФ в Крыму — фото

09:19 Очереди на границе Украины — где возможны небольшие задержки

09:08 Кремль запретит украинцам на ВОТ жениться — детали

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:00 Во Львове осудили студентку за избиение мужчины букетом роз

08:56 В МИД Дании ответили, смогут ли США купить Гренландию

08:45 Тариф на транспортировку газа вырос — кто будет платить больше

08:44 Как учат будущих машинистов киевского метро — видео

08:30 В США оценили убытки РФ по остановке транзита газа через Украину

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

Text

08:00 У Трампа заявили о сроках конца войны, — эфир Ранок.LIVE

Text

06:15 Боец заявил, что нужны еще средства для работы по Шахедам

Text

04:27 Новый глава КГВА является профессиональным человеком, — Витренко

Text

03:42 Остановку транспорта во время тревог в Киеве отменят, — Витренко

Text

00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

8 января 2025
Text

22:03 Демченко ответил, есть ли угроза на белорусской границе

Text

19:00 Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

Text

17:50 Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

Text

12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья