Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Тариф на світло — скільки коштуватиме 1 кВт-год з лютого arrow

Тариф на світло — скільки коштуватиме 1 кВт-год з лютого

27 січня 2025 08:45
Ксенія Симонова - Редактор
Тариф на електроенергію — скільки платитимуть українці за 1 кВт-год з 1 лютого
Комунальні квитанції та гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українські споживачі кілька місяців платять за електроенергію за ціною, встановленою у травні минулого року, 4,32 гривні за 1 кВт-год. Відомо, чи зміниться щось із лютого 2025 року.

Про це раніше повідомляли в уряді.

Читайте також:

Скільки платитимуть українці з лютого

Згідно з урядовою постановою, тариф на електроенергію для побутових споживачів не переглядатиметься до завершення поточного опалювального періоду.

Так, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що в рамках зимової програми підтримки громадян тариф на світло зафіксовано на чинному рівні до кінця холодного сезону.

При цьому українці надалі отримуватимуть житлові субсидії та пільги на оплату, зокрема електроенергії. На відповідні цілі у держбюджеті закладені кошти.

"На цей опалювальний сезон тарифи на тепло і світло залишаються без змін. У бюджеті на 2025 рік на програму субсидій і пільг передбачено 42,3 млрд грн, що забезпечить підтримку всіх українців, які потребують", — зазначалося у заяві.

Проте у лютому діятимуть нові правила, що стосуються пільгового тарифу на електроенергію під час використання електроопалювальних установок.

Згідно з ними, спожиті 2 тис. кВт-год на місяць громадяни оплачуватимуть за пільговою ціною у 2,64 грн за 1 кВт-год, а повний тариф у 4,32 грн за 1 кВт-год нараховуватимуть тільки на обсяг, що перевищує 2 тис. кВт-год.

Як заощадити кошти на електроенергії

Також українці можуть заощадити велику суму на оплаті рахунків. Це можна зробити завдяки двотарифному лічильнику електроенергії "день-ніч". Для встановлення приладу потрібно звернутися до постачальника — після цього за спожитий вночі ресурс потрібно буде платити удвічі менше.

Такі прилади запрограмовані на два режими обліку залежно від часу. А саме:

  • вдень електроенергія коштує на звичайному рівні 4,32 грн;
  • з 23:00 до 7:00 оплачується за ціною вдвічі нижчою за звичайну — 2,16 грн/кВт-год.

Раніше ми писали, що деякі громадяни зможуть платити менше за один з комунальних тарифів. Уряд підтримав споживачів, котрі використовують електроопалювальні установки.

Також повідомляли, що українці мають платити за доставку природного газу, навіть якщо його не використовують. У разі ігнорування вимоги на них зможуть подати до суду.

тарифи комунальні послуги ЖКГ електроенергія світло

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:53 РФ вдарила по Україні дронами — в кількох містах є руйнування

08:45 Тариф на світло — скільки коштуватиме 1 кВт-год з лютого

08:39 Apple може інтегрувати інфрачервоні камери в AirPods у 2026 році

08:30 Тихановська відповіла, як перемога в Україні змінить Білорусь

08:02 Визнали придатним до служби — чоловік у суді скасував рішення ВЛК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:00 Українці можуть зареєструватися на виплату 10,8 тис. грн

Text

08:00 Указ Зеленського щодо змін у керівництві ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

07:30 Повернення в обмін на бронювання — чому це може не спрацювати

07:01 ПриватБанк повернув клієнту 40 тис. гривень — як він їх втратив

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

08:53 РФ вдарила по Україні дронами — в кількох містах є руйнування

08:45 Тариф на світло — скільки коштуватиме 1 кВт-год з лютого

08:39 Apple може інтегрувати інфрачервоні камери в AirPods у 2026 році

08:30 Тихановська відповіла, як перемога в Україні змінить Білорусь

08:02 Визнали придатним до служби — чоловік у суді скасував рішення ВЛК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:00 Українці можуть зареєструватися на виплату 10,8 тис. грн

07:30 Повернення в обмін на бронювання — чому це може не спрацювати

07:01 ПриватБанк повернув клієнту 40 тис. гривень — як він їх втратив

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

06:32 Нацист, чеченець та вагнерівець — скажена трійця у Часовому Ярі

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

26 січня 2025

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

Text

08:00 Указ Зеленського щодо змін у керівництві ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

25 січня 2025
Text

22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати