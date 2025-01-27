Тариф на електроенергію — скільки платитимуть українці за 1 кВт-год з 1 лютого

Комунальні квитанції та гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські споживачі кілька місяців платять за електроенергію за ціною, встановленою у травні минулого року, 4,32 гривні за 1 кВт-год. Відомо, чи зміниться щось із лютого 2025 року.

Про це раніше повідомляли в уряді.

Читайте також:

Скільки платитимуть українці з лютого

Згідно з урядовою постановою, тариф на електроенергію для побутових споживачів не переглядатиметься до завершення поточного опалювального періоду.

Так, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що в рамках зимової програми підтримки громадян тариф на світло зафіксовано на чинному рівні до кінця холодного сезону.

При цьому українці надалі отримуватимуть житлові субсидії та пільги на оплату, зокрема електроенергії. На відповідні цілі у держбюджеті закладені кошти.

"На цей опалювальний сезон тарифи на тепло і світло залишаються без змін. У бюджеті на 2025 рік на програму субсидій і пільг передбачено 42,3 млрд грн, що забезпечить підтримку всіх українців, які потребують", — зазначалося у заяві.

Проте у лютому діятимуть нові правила, що стосуються пільгового тарифу на електроенергію під час використання електроопалювальних установок.

Згідно з ними, спожиті 2 тис. кВт-год на місяць громадяни оплачуватимуть за пільговою ціною у 2,64 грн за 1 кВт-год, а повний тариф у 4,32 грн за 1 кВт-год нараховуватимуть тільки на обсяг, що перевищує 2 тис. кВт-год.

Як заощадити кошти на електроенергії

Також українці можуть заощадити велику суму на оплаті рахунків. Це можна зробити завдяки двотарифному лічильнику електроенергії "день-ніч". Для встановлення приладу потрібно звернутися до постачальника — після цього за спожитий вночі ресурс потрібно буде платити удвічі менше.

Такі прилади запрограмовані на два режими обліку залежно від часу. А саме:

вдень електроенергія коштує на звичайному рівні 4,32 грн;

з 23:00 до 7:00 оплачується за ціною вдвічі нижчою за звичайну — 2,16 грн/кВт-год.

Раніше ми писали, що деякі громадяни зможуть платити менше за один з комунальних тарифів. Уряд підтримав споживачів, котрі використовують електроопалювальні установки.

Також повідомляли, що українці мають платити за доставку природного газу, навіть якщо його не використовують. У разі ігнорування вимоги на них зможуть подати до суду.