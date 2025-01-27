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Тариф на свет — сколько будет стоить 1 кВт-ч с февраля

27 января 2025 08:45
Ксения Симонова - Редактор
Тариф на электроэнергию — сколько будут платить украинцы за 1 кВт-ч с 1 февраля
Коммунальные квитанции и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинские потребители несколько месяцев платят за электроэнергию по цене, установленной в мае прошлого года, 4,32 гривны за 1 кВт-ч. Известно, изменится ли что-то с февраля 2025 года.

Об этом ранее сообщали в правительстве.

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Сколько будут платить украинцы с февраля

Согласно правительственному постановлению, тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не будет пересматриваться до завершения текущего отопительного периода.

Так, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в рамках зимней программы поддержки граждан, тариф на свет зафиксирован на действующем уровне до конца холодного сезона.

При этом украинцы в дальнейшем будут получать жилищные субсидии и льготы на оплату, в частности, электроэнергии. На соответствующие цели в госбюджете заложены средства.

"На этот отопительный сезон тарифы на тепло и свет остаются без изменений. В бюджете на 2025 год на программу субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд грн, что обеспечит поддержку всех украинцев, которые нуждаются", — отмечалось в заявлении.

Однако в феврале будут действовать новые правила, касающиеся льготного тарифа на электроэнергию при использовании электроотопительных установок.

Согласно им, за потребленные 2 тыс. кВт-ч в месяц граждане будут оплачивать по льготной цене в 2,64 грн за 1 кВт-ч, а полный тариф в 4,32 грн за 1 кВт-ч будут начислять только на объем, превышающий 2 тыс. кВт-ч.

Как сэкономить средства на электроэнергии

Также украинцы могут сэкономить крупную сумму на оплате счетов. Это можно сделать благодаря двухтарифному счетчику электроэнергии "день-ночь". Для установки прибора нужно обратиться к поставщику — после этого за потребленный ночью ресурс нужно будет платить вдвое меньше.

Такие приборы запрограммированы на два режима учета в зависимости от времени. А именно:

  • днем электроэнергия стоит на обычном уровне 4,32 грн;
  • с 23:00 до 7:00 оплачивается по цене вдвое ниже обычной — 2,16 грн/кВт-ч.

Ранее мы писали, что некоторые граждане могут платить меньше по одному из коммунальных тарифов. Правительство поддержало потребителей, которые используют электроотопительные установки.

Также сообщалось, что украинцы должны платить за доставку природного газа, даже если его не используют. В случае игнорирования требования на них смогут подать в суд.

тарифы коммунальные услуги ЖКХ электроэнергия свет

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