Тарифы на электричество в Украине — какая будет цена за 1 кВт-ч с 1 марта

Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине за время войны больше всего среди жилищно-коммунальных услуг подорожала электроэнергия. Известно, по какому тарифу начислят суммы в коммунальных платежках с 1 марта 2025 года.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы правительства.

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Согласно действующему постановлению Кабинета министров №632, тариф на электроэнергию предусмотрен в размере 4,32 грн за 1 кВт-ч.

Такая цена зафиксирована на время отопительного сезона 2024-2025, то есть до 30 апреля текущего года. После этого стоимость света или увеличат, или продлят срок действия постановления еще на один год. В предыдущие годы, тариф на электроэнергию каждый раз пересматривали в конце мая.

При этом правительство оставило возможность платить меньше за электроэнергию. Скидки предоставлены владельцам многозонного счетчика. В частности, с двухзонным тарифом с 23:00 до 07:00 ресурс стоит вдвое дешевле: 2,16 грн. То есть можно приобрести многозонный счетчик, обратиться к электропоставщику и перейти на новый тариф.

Для трехзонного счетчика установлены такие три тарифа:

с 23:00 до 07:00 — 1,728 грн;

с 07:00-08:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (полупиковый) — 4,34 грн;

с 08:00-11:00/20:00-22:00 (пиковый) — 6,48 грн.

Такой счетчик стоит устанавливать только тогда, когда используется много ресурса и есть возможность контролировать период потребления, в частности, не пользоваться электроэнергией в период с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00.

Стоимость электроэнергии для бизнеса

Также в прошлом году выросли тарифы на электрическую энергию для бизнеса. Основная причина увеличения цен — потребность в проведении ремонтных работ энергоинфраструктуры, пострадавшей от атак РФ, желание улучшить условия функционирования рынка электроэнергии для обеспечения взаимодействия с европейскими странами.

Предусмотрена граничная цена максимальная:

с 00:00 до 07:00 — 5,6 тыс. грн за МВт-ч;

с 07:00 до 17:00 — 6,9 тыс. грн за МВт-ч;

с 23:00 до 24:00 — 6,9 тыс. грн за МВт-ч;

с 17:00 до 23:00 — 9 тыс. грн за МВт-ч.

Граничная цена минимальная — 10 тыс. грн за МВт-ч.

Напомним, в ДТЭК ранее рассказали, когда могут поступить неправильные счета за электроэнергию. Такое возможно из-за счетчика, показывающего информацию о потребленном ресурсе.

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