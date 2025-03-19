Ціни на електрику з 1 квітня — хто зможе платити менше удвічі

Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В українському уряді розповіли, як суттєво зменшити суми у комунальних платіжках вже з 1 квітня 2025 року. Громадянам назвали дієвий спосіб, як платити менше за електричну енергію.

Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів.

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В уряді зазначили, що українці, які поспішать встановити двозонний лічильник, вже з 1 квітня почнуть платити удвічі менше.

Так, щоб заощадити на оплаті за світло, громадянам можна перейти на пільговий тариф "день-ніч".

Як працює лічильник. Джерело: уряд

Згідно з чинною урядовою постановою №632, тариф на електрику для населення передбачений у розмірі 4,32 грн за 1 кВт-год.

Така вартість зафіксована на час опалювального сезону 2024-2025, тобто до кінця квітня поточного року. Тоді як тарифи для двозонних лічильників діють наступні:

з 07:00 до 23:00 години — 4,32 гривні за кВт-год;

з 23:00 до 07:00 години — 2,16 гривні за кВт-год.

Тариф лічильника. Джерело: уряд

"Встановіть двозонний лічильник та економте на електроенергії. Він дозволяє платити вдвічі менше за споживання в нічний час", — йдеться у повідомленні.

Як подати заявку на облаштування лічильника

Українці можуть придбати багатозонний лічильник та платити за зниженими тарифами, якщо звернуться до електропостачальника.

Встановлення лічильника. Джерело: уряд

Подати заявки на облаштування двозонного лічильника можна через місцевого оператора системи розподілу електроенергії.

Встановлення лічильника. Джерело: уряд

Нагадаємо, раніше в уряді запевнили, що тарифи на електроенергію поки що не планують переглядати. Ціни залишаться старими принаймні до завершення холодного сезону.

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