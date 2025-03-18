Пільги в Україні — хто з українців отримає затримані кошти у квітні

Комунальні квитанції та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У квітні 2025 року Пенсійний фонд України (ПФУ) обіцяє нарахувати деяким громадянам пільги за житлово-комунальні послуги "заднім числом". Затримка у виплатах сталась через запровадження нового підходу в наданні пільг.

Про це йдеться на сторінці Пенсійного фонду у соцмережі Facebook.

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Деякі громадяни на сторінці ПФУ повідомляють, що не отримали обіцяні виплати за два місяці у березні 2025 року. Зокрема, з невиплатою зіткнулися багатодітні родини.

"Чому й досі немає пільги на багатодітну родину, прийшла за один місяць за січень ще 4 березня, а за лютий немає? ...У нашому Пенсійному фонді нічого не кажуть, бо й самі не знають чому так!", — йдеться в одному зі звернень.

На це представники Пенсійного фонду відповіли, що на виплату затриманої суми за лютий слід очікувати у квітні.

"За інформацією Фонду, пільга буде виплачена в найближчий виплатний період", — зазначається у повідомленні.

Йдеться про найближчий виплатний період, який відбудеться вже наступного місяця, орієнтовно до 7 числа. Другого траншу у березні на пільги та субсидії не буде.

Скриншот. Джерело: ПФУ у FB

Новий підхід в наданні пільг у 2025 році

За новими правилами, передбаченими Державним бюджетом, цього року пільги на комунальні послуги надаватимуть за єдиним підходом, враховуючи середньомісячний загальний дохід домогосподарства. Пільги передбачені лише, якщо середній дохід не перевищує 4,24 тис. грн. До цього деякі громадяни мали право на допомогу і без врахування рівня доходів.

Нові правила стосуються тих, хто звернеться за призначенням пільг цього року, а тих громадян, які отримували пільги до кінця 2024 року включно, зміни торкнуться після завершення опалювального сезону.

Норма з єдиним підходом не стосується учасників бойових дій (УБД) та осіб з інвалідністю через війну.

У зв'язку із запровадженням нових правил Пенсійний фонд повідомляв, що у лютому нарахувань пільг не буде, однак всі кошти обіцяли виплатити одразу за два місяці, якщо заявники підпадатимуть під вимогу щодо доходів.

Раніше ми писали, що у Пенсійному фонді пояснили, чому затягують розгляд заяв на надання пільг на послуги ЖКГ для учасників бойових дій. Такі проблеми пов'язані з ворожою атакою на держреєстри.

Також ми повідомляли, як діяти у разі отримання відмови у пільгах на житлово-комунальні послуги. Зокрема, українці можуть звернутися до державної адміністрації або суду.