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Тариф на свет — как платить меньше за 1 кВт-ч с 1 апреля

19 марта 2025 08:50
Ксения Симонова - Редактор
Цены на электричество с 1 апреля — кто сможет платить меньше вдвое
Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В украинском правительстве рассказали, как существенно уменьшить суммы в коммунальных платежках уже с 1 апреля 2025 года. Гражданам назвали действенный способ, как платить меньше за электрическую энергию.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

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В правительстве отметили, что украинцы, которые поспешат установить двухзонный счетчик, уже с 1 апреля начнут платить вдвое меньше.

Так, чтобы сэкономить на оплате за свет, гражданам можно перейти на льготный тариф "день-ночь".

 

ціни на електрику
Как работает счетчик. Источник: правительство

Согласно действующему правительственному постановлению №632, тариф на электричество для населения предусмотрен в размере 4,32 грн за 1 кВт-ч.

Такая стоимость зафиксирована на время отопительного сезона 2024-2025, то есть до конца апреля текущего года. Тогда как тарифы для двухзонных счетчиков действуют следующие:

  • с 07:00 до 23:00 часов — 4,32 гривны за кВт-час;
  • с 23:00 до 07:00 часов — 2,16 гривны за кВт-ч.

 

ціни на електрику
Тариф счетчика. Источник: правительство

"Установите двухзонный счетчик и экономьте на электроэнергии. Он позволяет платить вдвое меньше за потребление в ночное время", — говорится в сообщении.

Как подать заявку на обустройство счетчика

Украинцы могут приобрести многозонный счетчик и платить по сниженным тарифам, если обратятся к электропоставщику.

 

ціни на електрику
Установка счетчика. Источник: правительство

Подать заявки на обустройство двухзонного счетчика можно через местного оператора системы распределения электроэнергии.

 

ціни на електрику
Установка счетчика. Источник: правительство

Напомним, ранее в правительстве заверили, что тарифы на электроэнергию пока не планируют пересматривать. Цены останутся старыми по крайней мере до завершения холодного сезона.

Также мы сообщали, как формируется тариф за доставку природного газа. Речь идет о механизме заказанной мощности: за каждым потребителем резервируется мощность системы, необходимая для доставки газа.

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