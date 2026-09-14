Тариф на газ в Україні з 1 жовтня: скільки треба буде платити за 1 кубометр

Газ, гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

З 1 жовтня 2026 року клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" (понад 98% від загального числа абонентів) платитимуть за природний газ за раніше затвердженим урядом тарифом. Водночас, з частини споживачів знімуть обов'язок здійснювати розрахунки за доставку блакитного палива за дотримання певних умов.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на матеріали Нафтогазу.

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Який тариф на газ діятиме у жовтні

Згідно з інформацією компанії, наступного місяця українські споживачі будуть платити за газ за старим тарифом — 7,96 грн за один кубічний метр.

У рамках рішення уряду, відповідна вартість буде чинною до щонайменше до 30 квітня 2027 року.

За інформацією компанії:

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Чинні ціни будуть актуальні у рамках раніше продовженого терміну дії тарифного плану "Фіксований". Оплата за газ є обов'язковою під час війни: вимогу необхідно виконувати щомісяця до 25 числа.

Водночас, в інших газопостачальних компаній тарифи дещо вищі: коливаються в межах від 7,96 до 9,99 грн за куб.

У 2026 році доступна можливість змінити газопостачальника та перейти на знижені тарифи. Для того, щоб нові клієнти ГК "Нафтогаз України" платили менше, у заяві на приєднання потрібно обрати тарифний план "Фіксований".

Які будуть ціни на розподіл газу у жовтні

За даними Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у жовтні всі споживачі також зобов'язані розрахуватися за доставку газу.

"Друга платіжка" вважається регулярною та обов'язковою, оскільки кошти йдуть на ремонти, обслуговування тисяч кілометрів труб та запірної арматури.

У 2026 році регулятор двічі переглядав тарифи на розподіл блакитного палива, проте відповідні зміни стосувалися тільки непобутових споживачів.

У жовтні тарифи на розподіл газу для населення не зміняться і залишаться фіксованими для кожного окремого регіону. Суми до сплати будуть розраховувати індивідуально, залежно від обсягу споживання попереднього газового року, поділеного на 12 місяців.

Правила для оплати розподілу газу також не змінилися: це потрібно робити до 20 числа щомісяця.

Хто матиме право не платити за доставку газу

Наступного місяця позбавлять необхідності платити за доставку природного газу кілька категорій домогосподарств:

У яких зруйнувано/пошкоджено житло через атаки;

За умови появи аварійної ситуації у зв'язку з бойовими діями;

У разі механічного від'єднання об'єкта нерухомості від газової системи.

Для цього потрібно підготувати документи, що підтвердять пошкодження будинку, його руйнування або офіційне відключення від газової мережі. Оператор самостійно повинен здійснити перевірку інформації та скасувати відповідні нарахування.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що споживачі можуть не переплачувати за газові послуги. Нафтогаз дав можливість тим, хто має застосунок "Куб", більше не платити комісію під час здійснення такої процедури. Фінансове обтяження у "Кубі" замінили на нульову комісію.

Ще Новини.LIVE писали, що у Нафтогазі уточнили, коли нараховують більші суми у платіжках за спожитий природний газ. Це може статися, якщо були були порушені правила передачі даних з газових лічильників. Проте некоректних даних у квитанціях клієнти компанії можуть уникнути.