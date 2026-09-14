Тариф на газ в Украине с 1 октября: сколько придется платить за 1 кубометр

Газ, деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE

С 1 октября 2026 года клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" (более 98 % от общего числа абонентов) будут оплачивать природный газ по ранее утвержденному правительством тарифу. В то же время с части потребителей будет снята обязанность производить расчеты за поставку природного газа при соблюдении определенных условий.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы Нафтогаза.

Реклама

Какой тариф на газ будет действовать в октябре

Согласно информации компании, в следующем месяце украинские потребители будут платить за газ по старому тарифу — 7,96 грн за один кубический метр.

В рамках решения правительства соответствующая стоимость будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года.

По информации компании:

Читайте также:

Действующие цены будут актуальны в рамках ранее продленного срока действия тарифного плана "Фиксированный". Оплата за газ является обязательной во время войны: требование необходимо выполнять ежемесячно до 25 числа.

В то же время у других газоснабжающих компаний тарифы несколько выше: колеблются в пределах от 7,96 до 9,99 грн за куб.

В 2026 году предусмотрена возможность сменить газопоставщика и перейти на сниженные тарифы. Для того чтобы новые клиенты ГК "Нафтогаз Украины" платили меньше, в заявлении на подключение необходимо выбрать тарифный план "Фиксированный".

Какими будут цены на распределение газа в октябре

По данным Нацкомиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, в октябре все потребители также обязаны рассчитаться за доставку газа.

"Вторая платежка" считается регулярной и обязательной, поскольку средства идут на ремонт, обслуживание тысяч километров труб и запорной арматуры.

В 2026 году регулятор дважды пересматривал тарифы на распределение газа, однако соответствующие изменения касались только небытовых потребителей.

В октябре тарифы на распределение газа для населения не изменятся и останутся фиксированными для каждого отдельного региона. Суммы к уплате будут рассчитываться индивидуально, в зависимости от объема потребления в предыдущем газовом году, разделенного на 12 месяцев.

Правила оплаты распределения газа также не изменились: это нужно делать до 20 числа каждого месяца.

Кто будет иметь право не платить за доставку газа

В следующем месяце от необходимости платить за доставку природного газа будут освобождены несколько категорий домохозяйств:

В которых жилье разрушено/повреждено в результате атак;

При возникновении аварийной ситуации в связи с боевыми действиями;

В случае механического отключения объекта недвижимости от газовой системы.

Для этого необходимо подготовить документы, подтверждающие повреждение дома, его разрушение или официальное отключение от газовой сети. Оператор самостоятельно должен проверить информацию и отменить соответствующие начисления.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что потребители могут не переплачивать за газовые услуги. Нафтогаз предоставил возможность тем, у кого есть приложение "Куб", больше не платить комиссию при осуществлении такой процедуры. Финансовую нагрузку заменили на нулевую комиссию.

Еще Новини.LIVE писали, что в Нафтогазе уточнили, когда в счетах начисляются более высокие суммы за потребленный природный газ. Это может произойти, если были нарушены правила передачи данных с газовых счетчиков. Однако клиенты компании могут избежать появления некорректных данных в квитанциях.