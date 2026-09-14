Тариф на газ в Украине с 1 октября: сколько придется платить за 1 кубометр

Тариф на газ с 1 октября: сколько будет стоить 1 кубометр
С 1 октября 2026 года клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" (более 98 % от общего числа абонентов) будут оплачивать природный газ по ранее утвержденному правительством тарифу. В то же время с части потребителей будет снята обязанность производить расчеты за поставку природного газа при соблюдении определенных условий.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы Нафтогаза.
Какой тариф на газ будет действовать в октябре
Согласно информации компании, в следующем месяце украинские потребители будут платить за газ по старому тарифу — 7,96 грн за один кубический метр.
В рамках решения правительства соответствующая стоимость будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года.
По информации компании:
- Действующие цены будут актуальны в рамках ранее продленного срока действия тарифного плана "Фиксированный".
- Оплата за газ является обязательной во время войны: требование необходимо выполнять ежемесячно до 25 числа.
В то же время у других газоснабжающих компаний тарифы несколько выше: колеблются в пределах от 7,96 до 9,99 грн за куб.
В 2026 году предусмотрена возможность сменить газопоставщика и перейти на сниженные тарифы. Для того чтобы новые клиенты ГК "Нафтогаз Украины" платили меньше, в заявлении на подключение необходимо выбрать тарифный план "Фиксированный".
Какими будут цены на распределение газа в октябре
По данным Нацкомиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, в октябре все потребители также обязаны рассчитаться за доставку газа.
"Вторая платежка" считается регулярной и обязательной, поскольку средства идут на ремонт, обслуживание тысяч километров труб и запорной арматуры.
В 2026 году регулятор дважды пересматривал тарифы на распределение газа, однако соответствующие изменения касались только небытовых потребителей.
В октябре тарифы на распределение газа для населения не изменятся и останутся фиксированными для каждого отдельного региона. Суммы к уплате будут рассчитываться индивидуально, в зависимости от объема потребления в предыдущем газовом году, разделенного на 12 месяцев.
Правила оплаты распределения газа также не изменились: это нужно делать до 20 числа каждого месяца.
Кто будет иметь право не платить за доставку газа
В следующем месяце от необходимости платить за доставку природного газа будут освобождены несколько категорий домохозяйств:
- В которых жилье разрушено/повреждено в результате атак;
- При возникновении аварийной ситуации в связи с боевыми действиями;
- В случае механического отключения объекта недвижимости от газовой системы.
Для этого необходимо подготовить документы, подтверждающие повреждение дома, его разрушение или официальное отключение от газовой сети. Оператор самостоятельно должен проверить информацию и отменить соответствующие начисления.
Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что потребители могут не переплачивать за газовые услуги. Нафтогаз предоставил возможность тем, у кого есть приложение "Куб", больше не платить комиссию при осуществлении такой процедуры. Финансовую нагрузку заменили на нулевую комиссию.
Еще Новини.LIVE писали, что в Нафтогазе уточнили, когда в счетах начисляются более высокие суммы за потребленный природный газ. Это может произойти, если были нарушены правила передачи данных с газовых счетчиков. Однако клиенты компании могут избежать появления некорректных данных в квитанциях.