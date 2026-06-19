Нафтогаз разрешил оплачивать счета с комиссией 0%: как воспользоваться

Газова плита, розрахунки, платіжки. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" надала можливість клієнтам не пареплачувати під час розрахунку за природний газ. Зміни торкнулися тих, хто здійснює оплату за блакитне паливо через мобільний застосунок "Куб".

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на матеріали компанії.

Як не переплачувати за послуги клієнтам Нафтогазу

Як зазначається, кілька місяців тому газопостачальна компанія запустила новий застосунок "Куб", що дозволяє передавати інформацію з лічильників та робити оплату за природний газ.

Також завдяки застосунку громадяни мають доступ до широкого спектру послуг, що допомогає уникати черг у відділеннях:

робити оплату одразу за двома квитанціями: за газ/розподіл;

оперувати в одному профілі різними особовими рахунками;

відстежувати витрати газу через дашборд;

отримувати корисні поради щодо економії;

мати доступ до автоматичних нагадувань щодо передачі даних лічильників та потреби в оплаті;

можна отримати акт звірки;

оформити довідку на пільгу чи субсидію;

пройти спеціальний тест для перевірки права на субсидію;

підтвердити відсутність боргів.

Однак під час розрахунку у такий спосіб передбачалася комісія. Платіжна система застосовувала її на рівні 1% від суми.

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На початку літа 2026 року компанія вирішила скасувати фінансове обтяження під час оплати.

"У сучасному світі важливо, щоб щоденні побутові справи вирішувались швидко та легко, а оплата газу була не лише зручною, а й вигідною. Саме тому у Кубі тепер можна оплачувати рахунки за спожитий газ з комісією 0%", — йдеться й повідомленні.

Як через "Куб" не платити комісію під час розрахунку за газ

Для того, щоб скористатися можливістю платити менше, громадянам потрібно оновити застосунок до останньої версії та обрати оплату "Мій банк". Йдеться про такі кроки:

Необхідно відкрити застосунок "Куб"; Перейти у розділ "Оплата"; Обрати спосіб оплати "Мій банк"; Вказати свій банк, у якому доступна комісія 0%; Підтвердити оплату у застосунку фінустанови.

У Нафтогазі пояснюють, що оплата працює за механізмом IBAN2IBAN. Йдеться про прямий переказ коштів з одного банківського рахунку на інший без потреби введення реквізитів картки вручну.

У комапнії зауважили, що перелік банків у сервісі "Мій банк" поступово розширюється, а актуальні дані про можливу комісію відображаються безпосередньо під час оплати та залежать від умов обслуговування банку.

Також не передбачається комісія за газ через такі варіанти розрахунку:

у застосунку "Ощад24/7";

у застосунку/сайт банку ПУМБ;

у Монобанку;

у застосунку/портал фінустанови Райффайзен.

Ще Новини.LIVE розповідали про зміни для клієнтів Нафтогазу у червні. Тепер у низці відділень Нової пошти можна отримати додаткові послуги, пов’язані з газопостачанням. Клієнти можуть актуалізувати дані (оновити інформацію про прізвище, номер телефону, адресу е-пошти тощо), а також написати заяву на зміну власника особового рахунку.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Нафтогазі повідомили про те, що громадянам не обов'язково зберігати паперові платіжки за газ. Завдяки сучасній системі обслуговування всі розрахунки за газ зберігаються в електронному форматі. Громадяни можуть сміливо перейти на е-квитанції та відмовитись від звичайних.