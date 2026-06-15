Нафтогаз може нарахувати більші суми за газ: які причини

Люди з паперами, газ. Фото: Нафтогаз, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" пояснили, чому мають право нараховувати клієнтам вищі суми у квитанціях за спожите блакитне паливо. Зокрема, таке може статися у разі порушення правил щодо передачі даних з приладів обліку.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію компанії.

Чому Нафтогаз може нарахувати більші суми в платіжках за газ

Як зазначають у газопостачальній компанії, Нафтогаз гарантує правильність нарахування сум у платіжках у разі регулярної передачі інформації з лічильників щодо обсягів використання ресурсу, інакше надійдуть вищі цифри.

За даними компанії, відображення некоректних сум в комунальних рахунках за блакитне паливо може виникнути у зв'язку з невчасною передачею даних з приладу обліку. За правилами, громадянам необхідно фіксувати фактичну інформацію з лічильника та передавати щомісяця до 5 числа включно. Відповідна вимога також стосується тих, хто не проживає в оселі.

Там пояснюють, що, згідно з чинними нормами законодавства, саме від своєчасності отримання даних з 28 по 5 число залежить формування об'єму споживання. У разі неотримання відомостей з приладу обліку до 6 числа місяця, що йде за розрахунковим, а також за умови відсутності можливості дистанційної передачі даних, фактичний об’єм використаного палива оператори ГРМ мають право визначати розрахунковим шляхом. Сума буде залежати від групи споживання клієнтів та середньорічного об’єму використання ресурсу за останній рік.

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Відповідний обов’язок громадян передавати дані прописаний у пункті 4 глави 4 розділу ІХ Кодексу газорозподільних систем, що затверджений постановою № 2494 Нацкомісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) від 30.09.2015 року.

"Якщо ви тимчасово переїхали та не користуєтесь газом, візьміть за правило все одно щомісяця передавати показання. Так ви уникнете некоректних нарахувань, адже оператор газорозподільної мережі отримуватиме актуальні дані. А без них споживання розрахують за середніми показниками чи плановим місячним обсягом", — йдеться у повідомленні.

Яким чином можна передати дані з лічильника газу

У газопостачальній компанії зауважили, що клієнтам доступні кілька варіантів того, як надсилати дані з лічильника. Це можна робити:

в особистому кабінеті в ГК "Нафтогаз України";

через повідомлення на номер 4647;

на сайті gas.ua без реєстрації;

через мобільний застосунок "Куб".

Водночас, у 2026 році відсутня можливість передачі даних з лічильника газу в чат-ботах GASUA у Viber/Telegram.

Ще Новини.LIVE розповідали, що Нафтогаз має право гарантувати безперебійність надання послуг виключно за умови наявності актуальних даних своїх клієнтів. Через це у разі переїзду, втрати чи зміни номера телефону для уникнення проблем з доступом до інформації та одержанням послуг потрібно оновити відомості.

Також Новини.LIVE писали, що з українців можуть стягувати плату за доставку природного газу, навіть якщо вони за власні кошти прокладали газопроводи. У Газмережі детально пояснили, чому громадяни зобов'язані все одно розраховуватися щомісяця за таку послугу.