Ціни на газ із 1 квітня — кому доведеться платити на 900 грн більше

Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні споживачам природного газу з 1 квітня 2025 року доведеться заплатити додаткові суми, попри фіксовану вартість через мораторій на підвищення цін на період воєнного стану. Філії "Газмережі" оприлюднили розцінки за нову послугу з технічного обслуговування будівель.

Про це повідомляється на сайті ТОВ "Газорозподільні мережі України".

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Додаткова квитанція за природний газ

У квітні частина громадян повинна буде заплатити за газ більше через так звану "третю платіжку". Її отримають жителі багатоквартирних будинків за нову послугу з технічного обслуговування будівлі.

Такі квитанції Міністерство енергетики ввело з 29 вересня 2023 року (наказ №292) за проведення операторами газорозподільних мереж моніторингу стану газопроводів у будинках на щільність та герметичність.

Вартість послуги залежатиме від низки чинників, зокрема довжини загальних мереж, кількості муфтових з’єднань та кранів у будівлі. Загальну суму будуть ділити на кількість мешканців будинку.

Така платіжка надходитиме залежно від віку мереж у будинку — один раз на три чи п’ять років:

якщо газовим мережам будинку більш ніж 25 років — раз у три роки;

якщо газовим мережам не більше 25 років — раз у п’ять років.

Філії компанії "Газорозподільні мережі України" у 2025 році оприлюднили на своїх порталах графіки проведення обстежень та ціни на квітень. Вартість доволі різна, зокрема у Харкові коштує послуга від близько 100 грн до 900 грн.

Тариф на газ у квітні для українців

У квітні 2025 року тариф на газ для населення залишиться незмінним — 7,96 грн за 1 куб. м. Таку ціну платитиме більшість побутових споживачів (98%), яких обслуговує ГК "Нафтогаз України".

У решти газопостачальників різні ціни на паливо. Вони коливаються від 7,7 до 9 грн за 1 куб. м.

Раніше в уряді запевнили, що тарифи не чіпатимуть до завершення холодного сезону, тобто 30 квітня.

Нагадаємо, раніше у Нафтогазі повідомили про правила підрахунків використаного газу. Необхідно систематично робити повірку лічильників.

Також писали, коли Нафтогаз може повертати сплачені кошти за газ клієнтам. Таке може статися через внесення неправильних сум чи інших реквізитів.