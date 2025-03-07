Цены на газ с 1 апреля — кому придется платить на 900 грн больше

Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине потребителям природного газа с 1 апреля 2025 года придется заплатить дополнительные суммы, несмотря на фиксированную стоимость в связи с мораторием на повышение цен на период военного положения. Филиалы "Газсети" обнародовали расценки за новую услугу по техническому обслуживанию зданий.

Об этом сообщается на сайте ООО "Газораспределительные сети Украины".

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Дополнительная квитанция за природный газ

В апреле часть граждан должна будет заплатить за газ больше из-за так называемой "третьей платежки". Ее получат жители многоквартирных домов за новую услугу по техническому обслуживанию здания.

Такие квитанции Министерство энергетики ввело с 29 сентября 2023 года (приказ №292) за проведение операторами газораспределительных сетей мониторинга состояния газопроводов в домах на плотность и герметичность.

Стоимость услуги будет зависеть от ряда факторов, в частности длины общих сетей, количества муфтовых соединений и кранов в здании. Общую сумму будут делить на количество жителей дома.

Такая платежка будет приходить в зависимости от возраста сетей в доме — один раз в три или пять лет:

если газовым сетям дома более 25 лет — раз в три года;

если газовым сетям не более 25 лет — раз в пять лет.

Филиалы компании "Газораспределительные сети Украины" в 2025 году обнародовали на своих порталах графики проведения обследований и цены на апрель. Стоимость довольно разная, в частности в Харькове стоит услуга от около 100 грн до 900 грн.

Тариф на газ в апреле для украинцев

В апреле 2025 года тариф на газ для населения останется неизменным — 7,96 грн за 1 куб. м. Такую цену будет платить большинство бытовых потребителей (98%), которых обслуживает ГК "Нафтогаз Украины".

У остальных газопоставщиков разные цены на топливо. Они колеблются от 7,7 до 9 грн за 1 куб. м.

Ранее в правительстве заверили, что тарифы не будут трогать до завершения холодного сезона, то есть 30 апреля.

Напомним, ранее в Нафтогазе сообщили о правилах подсчетов использованного газа. Необходимо систематически осуществлять поверку счетчиков.

Также писали, когда Нафтогаз может возвращать уплаченные средства за газ клиентам. Такое может произойти из-за внесения неправильных сумм или других реквизитов.