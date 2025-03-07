Цены на газ с 1 апреля — кому придется платить на 900 грн больше

Тариф на газ с 1 апреля — кто заплатит дополнительно 900 грн
В Украине потребителям природного газа с 1 апреля 2025 года придется заплатить дополнительные суммы, несмотря на фиксированную стоимость в связи с мораторием на повышение цен на период военного положения. Филиалы "Газсети" обнародовали расценки за новую услугу по техническому обслуживанию зданий.
Об этом сообщается на сайте ООО "Газораспределительные сети Украины".
Дополнительная квитанция за природный газ
В апреле часть граждан должна будет заплатить за газ больше из-за так называемой "третьей платежки". Ее получат жители многоквартирных домов за новую услугу по техническому обслуживанию здания.
Такие квитанции Министерство энергетики ввело с 29 сентября 2023 года (приказ №292) за проведение операторами газораспределительных сетей мониторинга состояния газопроводов в домах на плотность и герметичность.
Стоимость услуги будет зависеть от ряда факторов, в частности длины общих сетей, количества муфтовых соединений и кранов в здании. Общую сумму будут делить на количество жителей дома.
Такая платежка будет приходить в зависимости от возраста сетей в доме — один раз в три или пять лет:
- если газовым сетям дома более 25 лет — раз в три года;
- если газовым сетям не более 25 лет — раз в пять лет.
Филиалы компании "Газораспределительные сети Украины" в 2025 году обнародовали на своих порталах графики проведения обследований и цены на апрель. Стоимость довольно разная, в частности в Харькове стоит услуга от около 100 грн до 900 грн.
Тариф на газ в апреле для украинцев
В апреле 2025 года тариф на газ для населения останется неизменным — 7,96 грн за 1 куб. м. Такую цену будет платить большинство бытовых потребителей (98%), которых обслуживает ГК "Нафтогаз Украины".
У остальных газопоставщиков разные цены на топливо. Они колеблются от 7,7 до 9 грн за 1 куб. м.
Ранее в правительстве заверили, что тарифы не будут трогать до завершения холодного сезона, то есть 30 апреля.
Напомним, ранее в Нафтогазе сообщили о правилах подсчетов использованного газа. Необходимо систематически осуществлять поверку счетчиков.
Также писали, когда Нафтогаз может возвращать уплаченные средства за газ клиентам. Такое может произойти из-за внесения неправильных сумм или других реквизитов.
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