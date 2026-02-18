Ціни на газ з 1 березня — скільки платитимуть українці за 1 кубометр

Гроші та платіжки у руках. Фото: Новини.LIVE

Українські споживачі навіть під час війни зобов'язані щомісяця сплачувати за дві складові газопостачання: спожитий газ (до 25 числа) та його доставку (до 20 числа). Відомо, чи не зміняться тарифи на відповідні житлово-комунальні послуги з 1 березня 2026 року.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на закон №2479-IX.

Що буде з тарифом на газ у березні

Згідно із законом "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування", тариф на природний газ не можуть переглядати під час воєнного стану.

З огляду на це, вартість газу для побутових споживачів у "Нафтогаз України" залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр (з ПДВ) за тарифним планом "Фіксований". Така ціна діятиме щонайменше до 30 квітня 2026 року, до кінця опалювального сезону. Зараз "Нафтогаз" постачає блакитне паливо фактично всім споживачам (98%), що гарантує стабільність тарифів для більшості українців.

Водночас в уряді та в "Нафтогазі" допускають, що не зможуть довго утримувати ціну на такому рівні. Раніше Національний банк України (НБУ) припускав, що в країні можливе підвищення тарифів на енергоресурси. У черговому звіті йшлося про необхідність перегляду цін. Посилюють у цьому потребу нові масштабні пошкодження об’єктів генерації, розподілу електроенергії та газовидобутку.

Таким чином, за законом, тарифи на газ можуть змінитись у випадку, якщо в країні закінчиться повномасштабна війна.

Скільки коштуватиме розподіл газу у березні

За даними Нафтогазу, вартість доставки газу для населення також не зазнає змін у березні. Питання цін регулює постанова №2080 Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП).

Щомісячні суми в платіжках за розподіл газу формуються як одна дванадцята річної замовленої потужності, помножена на тариф конкретного оператора газорозподільної мережі.

Її визначають за обсягами споживання за попередній газовий рік — з 1 жовтня по 30 вересня.

Навіть якщо клієнти майже не використовували або не використовували взагалі, цей показник не може бути нижчим за мінімальні норми.

Хто може не платити за доставку газу навесні

У "другій платіжці" Оператор ГРМ може не нарахувати суми за послугу у певних випадках. А саме:

Якщо було зруйноване/пошкоджене житло через обстріли, припинене газопостачання через небезпеку для стану мереж (оплату не нараховують на основі наявності витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань); У разі появи аварійної ситуації у зв'язку з бойовими діями (нарахування плати не здійснюють з дати припинення постачання); У разі від'єднання будинку від системи механічним шляхом (нарахування припиняється з 1 числа наступного місяця).

Раніше ми писали, що у Міненерго допустили, що підвищення цін на електроенергію після опалювального сезону не буде. Так висловився міністр щодо цін для населення у травні.

Ще повідомлялося, що кому можуть зберегти пільги на оплату комунальних послуг. Для більшості українців їх будуть надавати, зважаючи на розмір доходів.