Цены на газ с 1 марта — сколько будут платить украинцы за 1 кубометр

Украинские потребители даже во время войны обязаны ежемесячно платить за две составляющие газоснабжения: потребленный газ (до 25 числа) и его доставку (до 20 числа). Известно, не изменятся ли тарифы на соответствующие жилищно-коммунальные услуги с 1 марта 2026 года.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на закон №2479-IX.

Что будет с тарифом на газ в марте

Согласно закону "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения и дальнейшего восстановления их функционирования", тариф на природный газ не могут пересматривать во время военного положения.

Учитывая это, стоимость газа для бытовых потребителей в "Нафтогаз Украины" останется на уровне 7,96 грн за кубометр (с НДС) по тарифному плану "Фиксированный". Такая цена будет действовать как минимум до 30 апреля 2026 года, до конца отопительного сезона. Сейчас "Нафтогаз" поставляет голубое топливо фактически всем потребителям (98%), что гарантирует стабильность тарифов для большинства украинцев.

В то же время в правительстве и в "Нафтогазе" допускают, что не смогут долго удерживать цену на таком уровне. Ранее Национальный банк Украины (НБУ) предполагал, что в стране возможно повышение тарифов на энергоресурсы. В очередном отчете говорилось о необходимости пересмотра цен. Усиливают в этом потребность новые масштабные повреждения объектов генерации, распределения электроэнергии и газодобычи.

Таким образом, по закону, тарифы на газ могут измениться в случае, если в стране закончится полномасштабная война.

Сколько будет стоить распределение газа в марте

По данным Нафтогаза, стоимость доставки газа для населения также не претерпит изменений в марте. Вопрос цен регулирует постановление №2080 Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ).

Ежемесячные суммы в платежках за распределение газа формируются как одна двенадцатая годовой заказанной мощности, умноженная на тариф конкретного оператора газораспределительной сети.

Ее определяют по объемам потребления за предыдущий газовый год — с 1 октября по 30 сентября.

Даже если клиенты почти не использовали или не использовали вообще, этот показатель не может быть ниже минимальных норм.

Кто может не платить за доставку газа весной

Во "второй платежке" Оператор ГРМ может не начислить суммы за услугу в определенных случаях. А именно:

Если было разрушено/повреждено жилье из-за обстрелов, прекращено газоснабжение из-за опасности для состояния сетей (оплату не начисляют на основе наличия выписки из Единого реестра досудебных расследований); В случае появления аварийной ситуации в связи с боевыми действиями (начисление платы не осуществляют с даты прекращения поставок); В случае отсоединения дома от системы механическим путем (начисление прекращается с 1 числа следующего месяца).

Ранее мы писали, что в Минэнерго допустили, что повышения цен на электроэнергию после отопительного сезона не будет. Так высказался министр относительно цен для населения в мае.

Еще сообщалось, что кому могут сохранить льготы на оплату коммунальных услуг. Для большинства украинцев их будут предоставлять, учитывая размер доходов.