Пільги на комуналку у лютому — за яких умов перепризначать автоматично

У лютому 2026 року кілька груп громадян матимуть право на пільги на житлово-комунальні послуги. Для більшості їх надаватимуть за умови дотримання встановлених меж на доходи.

Про це розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

Хто отримає пільги на комуналку у лютому

За інформацією ПФУ, пільги на комунальні послуги продовжать надавати у лютому за умови, що середньомісячний загальний дохід родини пільговика в розрахунку на одну людину за попередні шість місяців не перевищує визначеного рівня доходу, що надає право на отримання податкової соціальної пільги. У 2026 році сума не повинна бути більшою за 4,66 тис. грн.

Визначаючи середньомісячний сукупний дохід домогосподарства для надання пільг на послуги ЖКГ фахівці Пенсійного фонду враховують, зокрема, дані Державної податкової служби про доходи пільговиків та членів його родини за третій та четвертий квартали попереднього року.

Податкові звіти за четвертий квартал минулого року страхувальники зобов'язані подати до ДПС за встановленим порядком до 9 лютого цього року.

Після одержання даних про доходи, право на пільги з оплати комунальних послуг буде визначено у ПФУ автоматично.

Додатково звертатися до фонду не потрібно, за винятком випадків, коли сталися такі зміни:

у складі родини;

щодо місця проживання;

у списку послуг, на які призначена пільга.

"Після отримання даних про доходи право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг у 2026 році для осіб, які отримували їх у 2025 році з урахуванням доходу, буде визначено Пенсійним фондом України автоматично. Додатково звертатися до органів Фонду не потрібно, за винятком випадків, коли в пільговика відбулися зміни у складі сім’ї, місці проживання або переліку послуг, на які призначено пільги", — повідомляють у фонді.

У разі, якщо середньомісячний сукупний дохід домогосподарства на одну людину перевищить граничний рівень у 4,66 тис. грн, то можна буде звернутися за оформленням житлової субсидії, додали у ПФУ.

Кому дадуть пільги без урахування доходу

За окремими категоріями громадян у лютому збережеться право на використання пільги на оплату послуг комунального господарства, незалежно від рівня доходу. Зокрема, йдеться про:

Учасників бойових дій; Осіб з інвалідністю внаслідок війни; Членів сімей загиблих/померлих захисників; Рідних загиблих/померлих ветеранів війни; Постраждалих учасників Революції Гідності.

