Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Пільги на оплату послуг ЖКГ — кому збережуть у лютому

Пільги на оплату послуг ЖКГ — кому збережуть у лютому

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 08:50
Пільги на комуналку у лютому — за яких умов перепризначать автоматично
Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE

У лютому 2026 року кілька груп громадян матимуть право на пільги на житлово-комунальні послуги. Для більшості їх надаватимуть за умови дотримання встановлених меж на доходи.

Про це розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

Реклама
Читайте також:

Хто отримає пільги на комуналку у лютому

За інформацією ПФУ, пільги на комунальні послуги продовжать надавати у лютому за умови, що середньомісячний загальний дохід родини пільговика в розрахунку на одну людину за попередні шість місяців не перевищує визначеного рівня доходу, що надає право на отримання податкової соціальної пільги. У 2026 році сума не повинна бути більшою за 4,66 тис. грн.

Визначаючи середньомісячний сукупний дохід домогосподарства для надання пільг на послуги ЖКГ фахівці Пенсійного фонду враховують, зокрема, дані Державної податкової служби про доходи пільговиків та членів його родини за третій та четвертий квартали попереднього року.

Податкові звіти за четвертий квартал минулого року страхувальники зобов'язані подати до ДПС за встановленим порядком до 9 лютого цього року.

Після одержання даних про доходи, право на пільги з оплати комунальних послуг буде визначено у ПФУ автоматично.

Додатково звертатися до фонду не потрібно, за винятком випадків, коли сталися такі зміни:

  • у складі родини;
  • щодо місця проживання;
  • у списку послуг, на які призначена пільга.

"Після отримання даних про доходи право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг у 2026 році для осіб, які отримували їх у 2025 році з урахуванням доходу, буде визначено Пенсійним фондом України автоматично. Додатково звертатися до органів Фонду не потрібно, за винятком випадків, коли в пільговика відбулися зміни у складі сім’ї, місці проживання або переліку послуг, на які призначено пільги", — повідомляють у фонді.

У разі, якщо середньомісячний сукупний дохід домогосподарства на одну людину перевищить граничний рівень у 4,66 тис. грн, то можна буде звернутися за оформленням житлової субсидії, додали у ПФУ.

Кому дадуть пільги без урахування доходу

За окремими категоріями громадян у лютому збережеться право на використання пільги на оплату послуг комунального господарства, незалежно від рівня доходу. Зокрема, йдеться про:

  1. Учасників бойових дій;
  2. Осіб з інвалідністю внаслідок війни;
  3. Членів сімей загиблих/померлих захисників;
  4. Рідних загиблих/померлих ветеранів війни;
  5. Постраждалих учасників Революції Гідності.

Раніше ми повідомляли, що деякі громадяни отримають 50% знижку до кінця опалювального сезону. Відповідні пільги передбачені для господарств з електроопаленням. 

Ще розповідали, коли можна не платити за комуналку у 2026 році. Йдеться про тих, хто виїхав за кордон і досі не повернувся додому.  

комунальні послуги ЖКГ гроші пільги допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації