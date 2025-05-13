Ціни на газ в Україні — скільки коштуватиме ресурс з 1 червня

Гроші та комунальні квитанції на столі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

З 1 червня 2025 року клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" користуватимуться блакитним паливом за незмінними цінами завдяки тарифному плану "Фіксований". Його дію вкотре було пролонговано до 30 квітня 2026 року.

Про це йдеться на порталі Нафтогазу.

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Тариф на природний газ із 1 червня

Як зазначили у газопостачальній компанії, яка обслуговує більшість споживачів у країні (98%), рішення про незмінну ціну на газ ухвалили в рамках закону про дію мораторію на підвищення вартості блакитного палива під час воєнного стану.

У зв'язку з цим Нафтогаз надалі постачатиме газ для українських домогосподарств за незмінною ціною у 7,96 грн за куб. м.

"Це передбачає тарифний план "Фіксований" для побутових клієнтів. Ціна буде актуальною до 30 квітня 2026 року", — повідомили у компанії.

Хто заплатить менше у червні

Також у газопостачальній компанії надаються невеличкі знижки на сплату рахунку за ресурс, що дозволить дещо заощадити власний бюджет.

Так, якщо клієнт вчасно платитиме за газ щоразу до 15 числа кожного місяця, то зможе отримати 1% знижки. Тим, хто хоче скористатися знижкою, варто зважати на наступне:

бонус надається споживачам, які сплачують рахунок через онлайн-сервіси компанії;

старт дії знижки — вона не застосовується в місяці, коли було здійснено поточну оплату;

знижка спрацьовує в автоматичному режимі з наступного розрахункового місяця.

"Оплачуйте за спожитий газ вчасно. Кожна сплачена вами гривня — це стабільне забезпечення блакитним паливом українців та сплачені податки на підтримку економіки нашої країни", — йдеться у повідомленні компанії.

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