Оплата комуналки — кому з українців дають пільгу у 25%

Пільги на послуги ЖКГ — хто має право на 25% знижку
Українське законодавство передбачає надання громадянам пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, одна з особливих категорій людей має право на 25-відсоткову знижку.
Це передбачено законом № 2195-IV "Про соціальний захист дітей війни".
Хто має право на 25% пільги на послуги ЖКГ
Згідно з нормами закону, знижку на оплату житлово-комунальних послуг надають громадянам зі статусом "діти війни", проте є деякі обмеження.
"Дитина війни — особа, яка є громадянином України та якій на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої світової війни було менше 18 років", — йдеться у документі.
Відповідні пільги поширюються на оплату всіх послуг ЖКГ, окрім послуги з управління багатоквартирним будинком.
Знижка нараховується тільки на одну особу — "дитину війни", без врахування решти членів родини, що мешкають разом з пільговиком.
Також така пільга надається тільки тим громадянам, у яких низький дохід, що дає право на податкову соціальну пільгу. У 2025 році розмір дорівнює 4,24 тис. грн. Обчислюється така сума як середньомісячний загальний дохід родини за попередні пів року у розрахунку на одну особу.
У разі підтвердження у Пенсійному фонді рівня доходу, що не перевищує встановленого ліміту, пільгу встановлять на цілий рік.
Для обчислення сукупного доходу беруть до уваги;
- пенсію;
- зарплату;
- грошове забезпечення;
- стипендію;
- доходи від бізнесу;
- допомогу з безробіття та інші виплати, що здійснюються фондами соцстрахування;
- соцдопомогу (за деяких умов).
Деталі оформлення 25% пільги
Громадянин має особисто звернутися за наданням пільги на оплату комунальних послуг до ПФУ. Для того, щоб отримати знижку, потрібно надати деякі документи:
- заяву про внесення відомостей в Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги;
- заяву про надання пільг на оплату комунальних послуг;
- копію паспорта;
- копію ідентифікаційного коду;
- копію трудової книжки;
- довідку про доходи за останні пів року;
- довідку з Податкової служби про доходи та податки (якщо нема доходу);
- декларацію про доходи родини пільговика, окрім сімей, що складаються тільки з непрацездатних осіб, які мають соцдопомогу.
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