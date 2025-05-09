Оплата комуналки — кому з українців дають пільгу у 25%

Гроші та комунальні рахунки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українське законодавство передбачає надання громадянам пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, одна з особливих категорій людей має право на 25-відсоткову знижку.

Це передбачено законом № 2195-IV "Про соціальний захист дітей війни".

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Згідно з нормами закону, знижку на оплату житлово-комунальних послуг надають громадянам зі статусом "діти війни", проте є деякі обмеження.

"Дитина війни — особа, яка є громадянином України та якій на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої світової війни було менше 18 років", — йдеться у документі.

Відповідні пільги поширюються на оплату всіх послуг ЖКГ, окрім послуги з управління багатоквартирним будинком.

Знижка нараховується тільки на одну особу — "дитину війни", без врахування решти членів родини, що мешкають разом з пільговиком.

Також така пільга надається тільки тим громадянам, у яких низький дохід, що дає право на податкову соціальну пільгу. У 2025 році розмір дорівнює 4,24 тис. грн. Обчислюється така сума як середньомісячний загальний дохід родини за попередні пів року у розрахунку на одну особу.

У разі підтвердження у Пенсійному фонді рівня доходу, що не перевищує встановленого ліміту, пільгу встановлять на цілий рік.

Для обчислення сукупного доходу беруть до уваги;

пенсію;

зарплату;

грошове забезпечення;

стипендію;

доходи від бізнесу;

допомогу з безробіття та інші виплати, що здійснюються фондами соцстрахування;

соцдопомогу (за деяких умов).

Деталі оформлення 25% пільги

Громадянин має особисто звернутися за наданням пільги на оплату комунальних послуг до ПФУ. Для того, щоб отримати знижку, потрібно надати деякі документи:

заяву про внесення відомостей в Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги;

заяву про надання пільг на оплату комунальних послуг;

копію паспорта;

копію ідентифікаційного коду;

копію трудової книжки;

довідку про доходи за останні пів року;

довідку з Податкової служби про доходи та податки (якщо нема доходу);

декларацію про доходи родини пільговика, окрім сімей, що складаються тільки з непрацездатних осіб, які мають соцдопомогу.

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