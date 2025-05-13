Цены на газ в Украине — сколько будет стоить ресурс с 1 июня

Деньги и коммунальные квитанции на столе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

С 1 июня 2025 года клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" будут пользоваться голубым топливом по неизменным ценам благодаря тарифному плану "Фиксированный". Его действие в очередной раз было пролонгировано до 30 апреля 2026 года.

Об этом говорится на портале Нафтогаза.

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Как отметили в газоснабжающей компании, которая обслуживает большинство потребителей в стране (98%), решение о неизменной цене на газ приняли в рамках закона о действии моратория на повышение стоимости голубого топлива во время военного положения.

В связи с этим Нафтогаз в дальнейшем будет поставлять газ для украинских домохозяйств по неизменной цене в 7,96 грн за куб. м.

"Это предусматривает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов. Цена будет актуальной до 30 апреля 2026 года", — сообщили в компании.

Кто заплатит меньше в июне

Также в газоснабжающей компании предоставляются небольшие скидки на оплату счета за ресурс, что позволит несколько сэкономить собственный бюджет.

Так, если клиент вовремя будет платить за газ каждый раз до 15 числа каждого месяца, то сможет получить 1% скидки. Тем, кто хочет воспользоваться скидкой, следует учитывать следующее:

бонус предоставляется потребителям, которые оплачивают счет через онлайн-сервисы компании;

старт действия скидки — она не применяется в месяце, когда была осуществлена текущая оплата;

скидка срабатывает в автоматическом режиме со следующего расчетного месяца.

"Оплачивайте за потребленный газ вовремя. Каждая уплаченная вами гривна — это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", — говорится в сообщении компании.

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