Оплата за газ — как рассчитывают тариф в Украине в 2025 году

Женщина держит в руках платежку за коммунальные услуги. Фото: УНИАН

Бытовые потребители в Украине, оплачивая коммунальные услуги, получают две платежки за газ — за топливо и за доставку. Оплату по последней услуги украинцы выполняют равными частями в течение года.

Об этом рассказали в пресс-службе ЧАО "Тернопольгоргаз".

Читайте также:

Как украинцы платят за газ

Как объяснили на предприятии, тариф за доставку формируется по принципу заказанной мощности.

"За каждым потребителем газораспределительная компания резервирует мощность системы, которая необходима для доставки заказанного объема газа", — рассказали специалисты.

Зато за распределение газа украинцы должны осуществить 12 платежей. Они разбиваются на равные части, а сама оплата происходит в течение года. Например, если в рамках предыдущего газового года потребитель "сжег" 120 куб.м. природного газа, то ежемесячно он будет оплачивать стоимость доставки за 10 куб. м.

"Каждый месяц нужно оплатить за предоставленные услуги по распределению природного газа до 20 числа", — подчеркнули в пресс-службе.

О чем еще должны знать украинцы

За нарушение корректной работы газовых приборов украинцев могут оштрафовать на существенную сумму. Например, если самовольно заменить газовое оборудование и изменить диапазон вычисления счетчика в доме, в котором живут два человека, пользуются газовой плитой и газовым котлом, а отапливаемая площадь жилья составляет 100 кв.м, то размер штрафа будет таким:

(100 кв.м*11 м. куб/м кв. в месяц в отопительный период+2 человека * 18.3 м куб. человеко-месяц )*6 мес *70%*7,96 грн/куб.м = 54,3 тыс. грн.

Между тем напомним, что украинцам приходится платить больше за коммунальные услуги. Больше всего за последний год для населения подорожала электроэнергия.

Также мы писали, что для украинцев могут установить новые тарифы на газ. Все из-за того, что Украине придется импортировать больше "голубого" топлива, чтобы успешно пройти предстоящий отопительный сезон.