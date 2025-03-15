Оштрафують і відключать газ — за яке порушення покарають українців

Люди готують їжу на газовій плиті. Фото: УНІАН

Якщо у житловому приміщенні без відповідних дозволів встановити газове обладнання — це означає, що споживач незаконно втрутився у газову мережу, а технічна документація на техніку не відповідатиме технічним характеристикам. Розплачуватися за порушення буде власник житла, навіть якщо він отримав (або купив) квартиру чи будинок вже з порушенням.

Про це йдеться у матеріалі профільного видання "ГазПравда".

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Так, якщо спеціалісти під час перевірки встановлять факт порушення, то власнику житла спочатку припинять газопостачання. Обмеження триватимуть, як мінімум до того, як власник внесе зміни про нове обладнання у проєктну документацію. Зробити це можна двома способами, а саме:

підготувати ескіз, яким доповнюється наявний проєкт. Це потрібн, якщо газове обладнання замінили, але функціональне призначення, потужність та система димовідведення не змінилися. Наприклад, власник житла замінив котел на прилад іншого виробника, але потужність і принцип дії приладу не змінилися. Ескізи також виготовляють при переміщенні газових плит у межах кімнати, в якій вони встановлені за проєктом;

або виготовити нові технічні умови, якщо все ж змінилися потужність, функціональне призначення обладнання та система димовідведення. Цей процес є тривалішим і займе понад місяць, до того ж і коштує дорожче, ніж ескіз.

На яку суму штрафують українців

Та варто пам′ятати, що власника житла, у якому виявили порушення, можуть ще й оштрафувати на чималу суму. Так, згідно з чинними законодавством, якщо Оператор ГРМ виявить несанкціоноване підключення газових приладів, внаслідок якого їхня сумарна номінальна потужність буде більшою за діапазон обчислення лічильника газу, об'єм необлікованого природного газу рахують, виходячи з 70% граничних об’ємів споживання газу населенням з урахуванням усіх приладів споживача.

Діапазон обчислення лічильника, а саме його пропускна здатність у вигляді кількості кубометрів газу за годину, визначається його типорозміром. Однак прилад може почати працювати некоректно, тоді якась кількість спожитого газу не облікується. Для цього є такі причини:

замість водонагрівача споживач самовільно встановив газовий котел;

власник житла без погодження замінив котел на потужніший.

Тому при виявлені подібних порушень, господарю можуть нарахувати чималий штраф у вигляді вартості донарахованих необлікованих об’ємів газу.

Наприклад, якщо самовільно замінити газове обладнання та змінити діапазон обчислення лічильника у будинку, в якому живуть дві особи, які користуються газовою плитою та газовим котлом, а опалювальна площа житла становить 100 кв, то розмір штрафу буде таким:

(100 кв.м*11 м. куб/м кв. на місяць в опалювальний період+2 особи * 18.3 м куб. людино-місяць )*6 міс *70%*7,96 грн/куб.м = 54,3 тис. грн.

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