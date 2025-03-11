Цены на электричество в Украине в мае изменятся — кого коснется

Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в мае 2025 года подорожает электрическая энергия для части граждан. Речь идет о завершении действия специального тарифа для тех, у кого в доме есть электрическое отопление.

Об этом говорится в материалах поставщика электроэнергии и газа Yasno.

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По действующему законодательству, для населения и коллективных бытовых потребителей с электроотоплением установлены сниженные тарифы на электроэнергию в период с 1 октября по 30 апреля. Сейчас стоимость ресурса для такой категории населения составляет 2,64 грн за кВт-ч на 2 тыс. кВт-ч за месяц, а с 1 мая тариф будет равен 4,32 грн за кВт-ч.

Украинское правительство постановлением №37 от 17 января 2025 года изменило механизм применения фиксированной цены для потребителей, имеющих электроотопление. В связи с этим изменился подход в тарифах:

на объем потребления до 2 тыс. кВт-ч включительно — 2,64 грн за кВт-ч;

на объем потребления свыше 2 тыс. кВт-ч — 4,32 грн за кВт-ч.

Общий тариф на свет в мае

Сейчас в Украине действует тариф на электроэнергию, установленный в рамках постановления правительства № 632 от 31 мая 2024 года. Его срок завершится в конце апреля. С 1 мая Кабмин или пролонгирует старую стоимость, или установит новую на следующий год.

Ранее в Верховной Раде заявили, что пока вопрос повышения тарифов на электроэнергию не рассматривают. По словам главы комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрея Геруса, пока в правительстве не планируют обновлять цены на основные коммунальные услуги. Он отметил, что правила по тарифам в Украине не одинаковы для всех услуг: некоторые остаются неизменными с 2021 года, а некоторые пересматривали несколько раз во время войны. Так, тариф на электричество повысился существенно уже дважды.

Напомним, ранее в ДТЭК рассказали, кому грозят неправильные подсчеты электроэнергии. Такое возможно из-за счетчика, показывающего данные о потреблении ресурса.

Также мы сообщали, что граждане в этом году получат "третью платежку". Придется платить за услугу по обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения.