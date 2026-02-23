Відео
Тариф на електроенергію в Україні навесні — що буде з сумами

Тариф на електроенергію в Україні навесні — що буде з сумами

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 08:50
Ціни на електроенергію навесні — чи перепишуть українцям суми
Людина перевіряє платіжки. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні навесні 2026 року загальна вартість електричної енергії не зміниться. Однак пільговий тариф на світло на обсяг споживання до 2000 кВт-год діятиме лише до кінця опалювального сезону.

Про те, які будуть суми у платіжках навесні, інформують Новини.LIVE.

Що буде з тарифами навесні 2026 року

Протягом березня-квітня українське населення платитиме за кожен кВт-год 4,32 грн, як і взимку. Ті споживачі, які використовують електрику для опалення, зможуть платити за зниженим тарифом тільки до 30 квітня 2026-го.

Йдеться про такі умови:

  • для обсягу споживання до 2000 кВт-год включно — 2,64 грн за кВт-год,
  • для обсягу споживання більш ніж 2000 кВт-год — 4,32 грн за кВт-год.

Вартість електрики зафіксовано у постанові уряду № 632. Загальний тариф можуть переглянути після 30 квітня 2026-го, однак міністр енергетики Денис Шмигаль днями заявив, що влада не змінюватиме ціни на світло, попри складну ситуацію в енергосистемі та необхідність фінансування ремонтів, принаймні, до кінця весни.

Прогнози Мінекономіки щодо вартості електроенергії

В інформаційному просторі з'являються повідомлення від експертів щодо перегляду вартості електроенергії, проте жоден із цих сценаріїв поки не підтверджено.

Зокрема, допускають, що вже після війни поступово відмовлятимуться від субсидіювання українського населення постановою про PSO (Public Service Obligation, ПСО). Цей документ зобов'язує постачальників електроенергії продавати її за фіксованим тарифом.

За прогнозами Міністерства економіки, зростання вартості електрики можливе протягом цього та у наступні роки. Очікується, що ціни можуть зрости так:

  • 2026 рік — з 4,32 грн на 10-20% (близько 4,75-5,18 грн за кВт-год);
  • 2027 рік — до 5,22-6,2 грн за кВт-год;
  • 2028 рік — до 5,7-7,44 грн за кВт-год.

Чому зросли суми у платіжках у період відключень

Українці отримали платіжки за електрику з більшими сумами навіть під час відключень світла. У компанії Yasno пояснили це тим, що за наявності електрики громадяни стали менше економити у морозну погоду. Зокрема, у січні частка тих, хто збільшив споживання, зросла до 41%, тоді як кількість споживачів, які економлять, скоротилася до 38%. 

Ситуація продиктована холодною погодою та необхідністю використовувати електроприлади заради обігріву приміщень та для побутових потреб.

Також суми могли зрости через те, що підвищується навантаження на техніку після подачі електропостачання. Різні пристрої споживають у 3–7 разів електрики більше, ніж у звичному режимі. За регулярних відключень це впливає на обсяг споживання.

Окрім того, збільшені нарахування у платіжках можуть бути через несправність лічильника. Споживачі для перевірки можуть звернутися до оператора системи розподілу.

Раніше ми розповідали, що навіть під час воєнного стану громадяни зобов'язані щомісяця сплачувати дві квитанції за газ. Проте дехто навесні заплатить значно більше за цю комунпослугу.  

Також повідомлялося, як споживачам, які обігрівають житло електроустановками, отримати знижку у 50%. Такі пільги розробили спеціально для підтримки господарств. 

