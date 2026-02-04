Пільговий тариф на сплату електроенергії — хто і як може оформити взимку

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні у побутових споживачів, які обігрівають житло електричними установками, є можливість отримати 50% знижку до кінця опалювального періоду. Йдеться про пільги, передбачені для підтримки господарств, які мають електроопалювальне обладнання.

Про це розповідають Новини.LIVE.

Пільги на сплату електроенергії взимку

Нині в країні діє стандартний фіксований тариф на електроенергію у розмірі 4,32 за кВт/год. Водночас, уряд передбачив пільгову ціну для споживачів, які мають електроопалення.

У разі споживання домогосподарством до 2000 кіловат на місяць вартість електроенергії становитиме 2,64 кВт/год. При перевищенні обмеження спожиту електроенергію будуть обчислювати за повною стандартною ціною.

Отримати відповідну знижку можна також тим власникам, які тільки на етапі встановлення опалення.

Як скористатися пільговим тарифом

Для переходу на пільговий тариф на електроенергію під час опалювального періоду, побутовому споживачеві необхідно подати проєкт з переліком електричного обладнання для обігріву, згідно держстандарту. Таку інформацію та алгоритм встановлення постачальники та оператор системи розподілу розміщують на офіційних порталах.

Для того, щоб підключити тариф на електроопалення, споживачі мають дотриматися інших важливих умов. Основні етапи для отримання пільгової ставки на електрику в опалювальний період наступні:

Електроопалювальна система має бути встановлена з дотриманням технічних вимог із відображенням у техпаспорті будівлі або квартири. Офіційна реєстрація електроопалення в оператора системи розподілу: для цього необхідно звернутися до оператора, подавши необхідні документи, зокрема техпаспорт об’єкта, що підтвердить електроопалення, документи на право власності на житло. Оператор системи розподілу має внести дані про електроопалення в паспорт точки розподілу електричної енергії. Подати заяву оператору системи розподілу для застосування пільгового тарифу, де необхідно вказати основні дані про споживача. Фахівці оператора системи розподілу мають здійснити технічну перевірку, щоб підтвердити відповідність обладнання нормам та вимогам. Після цього споживач отримає можливість користуватися зниженим тарифом у 2,64 грн за кВт-год на обсяг споживання до 2000 кВт.

