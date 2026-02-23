Цены на электроэнергию весной — перепишут ли украинцам суммы

Человек проверяет платежки. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине весной 2026 года общая стоимость электрической энергии не изменится. Однако льготный тариф на свет на объем потребления до 2000 кВт-ч будет действовать только до конца отопительного сезона.

О том, какие будут суммы в платежках весной, информируют Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Что будет с тарифами весной 2026 года

В течение марта-апреля украинское население будет платить за каждый кВт-ч 4,32 грн, как и зимой. Те потребители, которые используют электричество для отопления, смогут платить по сниженному тарифу только до 30 апреля 2026-го.

Речь идет о таких условиях:

для объема потребления до 2000 кВт-ч включительно — 2,64 грн за кВт-ч,

для объема потребления более 2000 кВт-ч — 4,32 грн за кВт-ч.

Стоимость электричества зафиксирована в постановлении правительства № 632. Общий тариф могут пересмотреть после 30 апреля 2026-го, однако министр энергетики Денис Шмыгаль на днях заявил, что власти не будут менять цены на свет, несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме и необходимость финансирования ремонтов, по крайней мере, до конца весны.

Прогнозы Минэкономики по стоимости электроэнергии

В информационном пространстве появляются сообщения от экспертов о пересмотре стоимости электроэнергии, однако ни один из этих сценариев пока не подтвержден.

В частности, допускают, что уже после войны постепенно будут отказываться от субсидирования украинского населения постановлением о PSO (Public Service Obligation, ПСО). Этот документ обязывает поставщиков электроэнергии продавать ее по фиксированному тарифу.

По прогнозам Министерства экономики, рост стоимости электричества возможен в течение этого и в последующие годы. Ожидается, что цены могут вырасти так:

2026 год — с 4,32 грн на 10-20% (около 4,75-5,18 грн за кВт-ч);

2027 год — до 5,22-6,2 грн за кВт-ч;

2028 год — до 5,7-7,44 грн за кВт-ч.

Почему выросли суммы в платежках в период отключений

Украинцы получили платежки за электричество с большими суммами даже во время отключений света. В компании Yasno объяснили это тем, что при наличии электричества граждане стали меньше экономить в морозную погоду. В частности, в январе доля тех, кто увеличил потребление, выросла до 41%, тогда как количество потребителей, которые экономят, сократилось до 38%.

Ситуация продиктована холодной погодой и необходимостью использовать электроприборы ради обогрева помещений и для бытовых нужд.

Также суммы могли возрасти из-за того, что повышается нагрузка на технику после подачи электроснабжения. Различные устройства потребляют в 3-7 раз электричества больше, чем в обычном режиме. При регулярных отключениях это влияет на объем потребления.

Кроме того, увеличенные начисления в платежках могут быть из-за неисправности счетчика. Потребители для проверки могут обратиться к оператору системы распределения.

Ранее мы рассказывали, что даже во время военного положения граждане обязаны ежемесячно платить две квитанции за газ. Однако некоторые весной заплатят значительно больше за эту коммунуслугу.

Также сообщалось, как потребителям, которые обогревают жилье электроустановками, получить скидку в 50%. Такие льготы разработали специально для поддержки хозяйств.