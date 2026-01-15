Відео
Тариф на електрику з 1 лютого — скільки коштуватиме 1 кВт-год

Тариф на електрику з 1 лютого — скільки коштуватиме 1 кВт-год

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 08:50
Тарифи на електроенергію — скільки платитимуть українці у лютому
Людина тримає гроші на тлі платіжок. Фото: Новини.LIVE

У лютому 2026 року тариф на електричну енергію в Україні становитиме 4,32 грн за 1 кВт-год. Однак частині споживачів ресурс може обійтися дешевше за умови використання багатозонних лічильників. 

Відповідний рівень вартості електроенергії закріплений постановою Кабінету Міністрів №632

Читайте також:

Скільки платитимуть українці за світло у лютому

Наступного місяця для населення надалі діятиме один основний тариф на електричну енергію, два спеціальні та один пільговий. Основний передбачає стандартну вартість на рівні 4,32 грн/кВт-год. Такий тариф діє для всіх споживачів зі стандартними приладами обліку

Ціна буде актуальною під час усього опалювального сезону і діятиме щонайменше до 30 квітня поточного року.

Згідно з відповідним рішенням уряду, механізм покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на учасників ринку діє до вказаної дати.

"У пункті 2 постанови цифри і слова "31 жовтня 2025 р." замінити цифрами і словами "30 квітня 2026 р.", — йдеться в постанові.

Постанова щодо ПСО передбачає обов’язок постачальників електроенергії реалізовувати її населенню за фіксованою вартістю. Однак на електроенергію не поширюється дія мораторію і ціна може бути змінена.

У Міністерстві економіки лунали прогнози, що цьогоріч тариф на електрику може додати у вартості ще 10-20% — до 4,75-5,18 грн за 1 кВт-год, у 2027 році — до 5,22-6,2 грн, а 2028-го — 5,7-7,44 грн за 1 кВт-год.

Остаточна ціна на електрику залежатиме від рішень уряду та загальної ситуації в країні.

Хто платитиме за електрику менше у лютому

Українські споживачі можуть знизити витрати з власного бюджету на електроенергію за умови використання багатозонного лічильника. Звернувшись до свого постачальника електроенергії, можна перейти на спеціальний тарифний план. 

Так, двозонний лічильник здатен окремо фіксувати денне та нічне споживання. Працює нічний тариф наступним чином:

  • протягом дня (07:00–23:00) — тариф становить стандартні 4,32 грн/кВт-год;
  • упродовж ночі (23:00–07:00) — діє 50% знижка, тому вартість становить до 2,16 грн/кВт-год

За умови тризонного приладу передбачається такий розподіл:

  • у період від 8:00 до 11:00 години — 6,48 грн/кВт-год, а також у проміжку від 20:00 до 22:00;
  • з 7:00 до 8:00, від 11:00 до 20:00 та від 22:00 до 23:00 години — стандартна вартість 4,32 грн/кВт-год;
  • у період з 23:00 до 07:00 — тариф становить 1,73 грн/кВт-год.

Для домогосподарств з електроопаленням в Україні у разі споживання до 2 тис. кіловатів на місяць тариф становить 2,64 грн/кВт-год, а понад ліміт — передбачена повна вартість.

Раніше ми писали, що уряд закликав Нацкомісію з тарифів не підвищувати ціни на воду для побутових споживачів. Такі обмеження мають діяти протягом війни.

Ще повідомлялося, що з 2026 року зросла вартість розподілу газу для деяких споживачів. Згідно з рішенням НКРЕКП, дехто платить з січня 1,69 грн за 1 м3.

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
