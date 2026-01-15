Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Тариф на электричество с 1 февраля — сколько будет стоить 1 кВт-ч

Тариф на электричество с 1 февраля — сколько будет стоить 1 кВт-ч

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 08:50
Тарифы на электроэнергию — сколько будут платить украинцы в феврале
Человек держит деньги на фоне платежек. Фото: Новини.LIVE

В феврале 2026 года тариф на электрическую энергию в Украине составит 4,32 грн за 1 кВт-ч. Однако для части потребителей ресурс может обойтись дешевле при условии использования многозонных счетчиков.

Соответствующий уровень стоимости электроэнергии закреплен постановлением Кабинета Министров №632.

Реклама
Читайте также:

Сколько будут платить украинцы за свет в феврале

В следующем месяце для населения в дальнейшем будет действовать один основной тариф на электрическую энергию, два специальных и один льготный. Основной предусматривает стандартную стоимость на уровне 4,32 грн/кВт⋅ч. Такой тариф действует для всех потребителей со стандартными приборами учета.

Цена будет актуальной во время всего отопительного сезона и будет действовать как минимум до 30 апреля текущего года.

Согласно соответствующему решению правительства, механизм возложения специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка действует до указанной даты.

"В пункте 2 постановления цифры и слова "31 октября 2025 г." заменить цифрами и словами "30 апреля 2026 г.", — говорится в постановлении.

Постановление относительно ПСО предусматривает обязанность поставщиков электроэнергии реализовывать ее населению по фиксированной стоимости. Однако на электроэнергию не распространяется действие моратория и цена может быть изменена.

В Министерстве экономики звучали прогнозы, что в этом году тариф на электричество может прибавить в стоимости еще 10-20% — до 4,75-5,18 грн за 1 кВт-ч, в 2027 году — до 5,22-6,2 грн, а в 2028-м — 5,7-7,44 грн за 1 кВт-ч.

Окончательная цена на электричество будет зависеть от решений правительства и общей ситуации в стране.

Кто будет платить за электричество меньше в феврале

Украинские потребители могут снизить расходы из собственного бюджета на электроэнергию при условии использования многозонного счетчика. Обратившись к своему поставщику электроэнергии, можно перейти на специальный тарифный план.

Так, двухзонный счетчик способен отдельно фиксировать дневное и ночное потребление. Работает ночной тариф следующим образом:

  • в течение дня (07:00-23:00) — тариф составляет стандартные 4,32 грн/кВт-ч;
  • в течение ночи (23:00-07:00) — действует 50% скидка, поэтому стоимость составляет до 2,16 грн/кВт-ч;

При условии трехзонного прибора предполагается такое распределение:

  • в период с 8:00 до 11:00 часов — 6,48 грн/кВт-ч, а также в промежутке от 20:00 до 22:00;
  • с 7:00 до 8:00, от 11:00 до 20:00 и от 22:00 до 23:00 часов — стандартная стоимость 4,32 грн/кВт-ч;
  • в период с 23:00 до 07:00 — тариф составляет 1,73 грн/кВт-ч.

Для домохозяйств с электроотоплением в Украине при потреблении до 2 тыс. киловатт в месяц тариф составляет 2,64 грн/кВт-ч, а сверх лимита — предусмотрена полная стоимость.

Ранее мы писали, что правительство призвало Нацкомиссию по тарифам не повышать цены на воду для бытовых потребителей. Такие ограничения должны действовать в течение войны.

Еще сообщалось, что с 2026 года выросла стоимость распределения газа для некоторых потребителей. Согласно решению НКРЭКУ, некоторые платят с января 1,69 грн за 1 м3.

тарифы коммунальные услуги электроэнергия цены свет
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации