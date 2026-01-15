Тарифы на электроэнергию — сколько будут платить украинцы в феврале

Человек держит деньги на фоне платежек. Фото: Новини.LIVE

В феврале 2026 года тариф на электрическую энергию в Украине составит 4,32 грн за 1 кВт-ч. Однако для части потребителей ресурс может обойтись дешевле при условии использования многозонных счетчиков.

Соответствующий уровень стоимости электроэнергии закреплен постановлением Кабинета Министров №632.

В следующем месяце для населения в дальнейшем будет действовать один основной тариф на электрическую энергию, два специальных и один льготный. Основной предусматривает стандартную стоимость на уровне 4,32 грн/кВт⋅ч. Такой тариф действует для всех потребителей со стандартными приборами учета.

Цена будет актуальной во время всего отопительного сезона и будет действовать как минимум до 30 апреля текущего года.

Согласно соответствующему решению правительства, механизм возложения специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка действует до указанной даты.

"В пункте 2 постановления цифры и слова "31 октября 2025 г." заменить цифрами и словами "30 апреля 2026 г.", — говорится в постановлении.

Постановление относительно ПСО предусматривает обязанность поставщиков электроэнергии реализовывать ее населению по фиксированной стоимости. Однако на электроэнергию не распространяется действие моратория и цена может быть изменена.

В Министерстве экономики звучали прогнозы, что в этом году тариф на электричество может прибавить в стоимости еще 10-20% — до 4,75-5,18 грн за 1 кВт-ч, в 2027 году — до 5,22-6,2 грн, а в 2028-м — 5,7-7,44 грн за 1 кВт-ч.

Окончательная цена на электричество будет зависеть от решений правительства и общей ситуации в стране.

Кто будет платить за электричество меньше в феврале

Украинские потребители могут снизить расходы из собственного бюджета на электроэнергию при условии использования многозонного счетчика. Обратившись к своему поставщику электроэнергии, можно перейти на специальный тарифный план.

Так, двухзонный счетчик способен отдельно фиксировать дневное и ночное потребление. Работает ночной тариф следующим образом:

в течение дня (07:00-23:00) — тариф составляет стандартные 4,32 грн/кВт-ч;

в течение ночи (23:00-07:00) — действует 50% скидка, поэтому стоимость составляет до 2,16 грн/кВт-ч;

При условии трехзонного прибора предполагается такое распределение:

в период с 8:00 до 11:00 часов — 6,48 грн/кВт-ч, а также в промежутке от 20:00 до 22:00;

с 7:00 до 8:00, от 11:00 до 20:00 и от 22:00 до 23:00 часов — стандартная стоимость 4,32 грн/кВт-ч;

в период с 23:00 до 07:00 — тариф составляет 1,73 грн/кВт-ч.

Для домохозяйств с электроотоплением в Украине при потреблении до 2 тыс. киловатт в месяц тариф составляет 2,64 грн/кВт-ч, а сверх лимита — предусмотрена полная стоимость.

Ранее мы писали, что правительство призвало Нацкомиссию по тарифам не повышать цены на воду для бытовых потребителей. Такие ограничения должны действовать в течение войны.

Еще сообщалось, что с 2026 года выросла стоимость распределения газа для некоторых потребителей. Согласно решению НКРЭКУ, некоторые платят с января 1,69 грн за 1 м3.