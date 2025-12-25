Тарифи на електроенергію в Україні та Європі — де населення платить найбільше

Чоловік тримає лампочку та рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

У 2026 році, якщо повномасштабна війна закінчиться, ціни на комунальні послуги можуть суттєво зрости для жителів України. На тому наполягає наш партнер — Міжнародний валютний фонд (МВФ). Зокрема йдеться про ціни на газ, тепло та електроенергію.

Про те, скільки зараз платять за світло жителі країн Європи та наскільки ці тарифи більші чи менші за українські, розповіло видання "Апостроф".

Ціни на електроенергію в Європі

Середній тариф на електрику в країнах Євросоюзу становить 0,28 євро/кВт-год (якщо перевести в гривні, то це становитиме 13,91 грн).

Найбільше за електрику платять жителі Німеччини — 0,38 євро/кВт-год. Майже такі самі тарифи в Бельгії (0,36 євро/кВт-год) та Данії (0,35 євро/кВт-год).

Чимала вартість світла й в Італії (0,33 євро/кВт-год), Ірландії (0,325 євро/кВт-год), Чехії (0,32 євро/кВт-год) та Австрії (0,29 євро/кВт-год).

Сусідні з Україною країни продають населенню електроенергію набагато дешевше:

Польща — 0,25 євро/кВт-год;

Молдова — 0,21 євро/кВт-год;

Румунія — 0,19 євро/кВт-год;

Словаччина — 0,18 євро/кВт-год;

Болгарія — 0,13 євро/кВт-год;

Угорщина — 0,10 євро/кВт-год.

Найнижчі тарифи на електрику у частково визнаній Республіці Косово — 0,077 євро/кВт-год, Грузії – 0,076 євро/кВт-год, та Туреччині – 0,062 євро/кВт-год.

Який тариф на електроенергію в Україні

В Україні побутові споживачі платять за електрику 4,32 грн/кВт-год (0,087 євро). Така ціна зберігатиметься щонайменше до 30 квітня 2026 року. Після цієї дати уряд або перегляне тариф, або продовжить його дію без змін.

Тож, якщо порівнювати з вартістю електроенергії в Євросоюзі, то в нашій країні вона одна з найнижчих й випереджає лише тарифи у Косово, Грузії та Туреччині.

