Чоловік рахує платіжки. Фото: Новини.LIVE

В Україні зберегли пільговий тариф на електроенергію для окремих домогосподарств на опалювальний сезон 2026–2027 років. З 1 жовтня до 30 квітня власники житла з належним чином оформленим електроопаленням можуть платити 2,64 грн за кВт·год у межах 2 000 кВт·год на місяць. Щоб скористатися цією можливістю, потрібно перевірити документи та дані в оператора системи розподілу.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Кабінету Міністрів України.

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Хто може платити за світло по 2,64 грн

Уряд зберіг пільгову ціну на електроенергію для домогосподарств, які використовують електрику для опалення. Відповідний тариф діє з 1 жовтня 2026 року до 30 квітня 2027 року.

Пільгові умови передбачені для житла з електроопаленням, обладнаним у встановленому порядку, а також для визначених категорій будинків без газифікації та централізованого теплопостачання.

У межах установленого ліміту перші 2 000 кВт·год на місяць коштують 2,64 грн за кВт·год. Якщо споживання перевищує цей обсяг, за електроенергію понад ліміт потрібно платити за стандартним тарифом — 4,32 грн за кВт·год.

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Водночас самого електрокотла, електричного конвектора чи теплої підлоги недостатньо, щоб автоматично отримати знижену ціну. Електроопалення має відповідати технічним вимогам, а необхідні відомості мають бути внесені до документів оператора системи розподілу.

Які документи потрібні для пільгового тарифу

Насамперед варто перевірити паспорт точки розподілу електроенергії. У ньому має бути зазначена інформація про електроопалювальну установку. Якщо відповідна відмітка вже є, додатково оформлювати її повторно не потрібно.

Якщо даних немає, власнику житла слід звернутися до свого оператора системи розподілу — обленерго — та уточнити перелік документів для внесення інформації про електроопалення.

Зазвичай для підтвердження права на застосування пільгової ціни потрібні:

Заява до оператора системи розподілу з проханням внести відомості про електроопалення.

Проєкт електропостачання житла, у якому передбачено відповідне обладнання для опалення.

Документи про введення електроопалювальної установки в експлуатацію, які підтверджують належне встановлення обладнання.

Точний перелік документів і спосіб їх подання варто заздалегідь уточнити у своєму обленерго. Вимоги можуть залежати від обставин підключення та наявної технічної документації.

Як оформити пільговий тариф на електроенергію

Щоб домогтися застосування зниженої ціни, споживачеві потрібно виконати кілька послідовних дій.

Перевірити паспорт точки розподілу та з'ясувати, чи внесено до нього інформацію про електроопалення. Якщо відмітки немає, звернутися до оператора системи розподілу й отримати перелік необхідних документів. Подати заяву, проєкт електропостачання та підтвердження введення опалювальної установки в експлуатацію. Переконатися, що оператор вніс відповідні відомості до даних точки розподілу та передав інформацію постачальнику електроенергії.

Після оформлення документів постачальник зможе застосовувати відповідну ціну під час розрахунків за електроенергію. Тому, якщо у платіжці продовжують нараховувати повний тариф, варто звернутися до постачальника та перевірити, чи отримав він необхідні дані.

Як не переплачувати за електроенергію

Навіть після оформлення пільгового тарифу варто контролювати місячне споживання та правильно передавати показники лічильника. Це допоможе перевірити, чи відповідає сума в платіжці фактичному використанню електроенергії.

Також за наявності двозонного лічильника можна додатково заощаджувати на електроенергії, спожитій уночі. Для такого приладу вартість електрики в період з 23:00 до 07:00 становить половину відповідного тарифу, якщо дотримано умов застосування двозонного обліку.

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