Мужчина пересчитывает квитанции. Фото: Новини.LIVE

В Украине сохранили льготный тариф на электроэнергию для отдельных домохозяйств на отопительный сезон 2026–2027 годов. С 1 октября по 30 апреля владельцы жилья с должным образом оформленным электроотоплением могут платить 2,64 грн за кВт·ч в пределах 2 000 кВт·ч в месяц. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо проверить документы и данные у оператора системы распределения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Кабинета Министров Украины.

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Кто может платить за свет по 2,64 грн

Правительство сохранило льготный тариф на электроэнергию для домохозяйств, использующих электричество для отопления. Соответствующий тариф действует с 1 октября 2026 года по 30 апреля 2027 года.

Льготные условия предусмотрены для жилья с электроотоплением, оборудованного в установленном порядке, а также для определенных категорий домов без газификации и централизованного теплоснабжения.

В пределах установленного лимита первые 2 000 кВт·ч в месяц стоят 2,64 грн за кВт·ч. Если потребление превышает этот объем, за электроэнергию сверх лимита нужно платить по стандартному тарифу — 4,32 грн за кВт·ч.

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В то же время одного только электрокотла, электрического конвектора или теплого пола недостаточно, чтобы автоматически получить сниженную цену. Электроотопление должно соответствовать техническим требованиям, а необходимые сведения должны быть внесены в документы оператора системы распределения.

Какие документы нужны для льготного тарифа

Прежде всего стоит проверить паспорт точки распределения электроэнергии. В нём должна быть указана информация об электроотопительной установке. Если соответствующая отметка уже есть, дополнительно оформлять ее повторно не нужно.

Если данных нет, владельцу жилья следует обратиться к своему оператору системы распределения — облэнерго — и уточнить перечень документов для внесения информации об электроотоплении.

Обычно для подтверждения права на применение льготной цены требуются:

Заявление оператору системы распределения с просьбой внести сведения об электроотоплении.

Проект электроснабжения жилья, в котором предусмотрено соответствующее оборудование для отопления.

Документы о вводе электроотопительной установки в эксплуатацию, подтверждающие надлежащую установку оборудования.

Точный перечень документов и порядок их подачи следует заранее уточнить в своём облэнерго. Требования могут зависеть от условий подключения и имеющейся технической документации.

Как оформить льготный тариф на электроэнергию

Чтобы добиться применения сниженной цены, потребителю необходимо выполнить несколько последовательных действий.

Проверить паспорт точки распределения и выяснить, внесена ли в него информация об электроотоплении. Если отметки нет, обратиться к оператору системы распределения и получить перечень необходимых документов. Подать заявление, проект электроснабжения и подтверждение ввода отопительной установки в эксплуатацию. Убедиться, что оператор внес соответствующие сведения в данные точки распределения и передал информацию поставщику электроэнергии.

После оформления документов поставщик сможет применять соответствующий тариф при расчетах за электроэнергию. Поэтому, если в платежке продолжают начислять полный тариф, стоит обратиться к поставщику и проверить, получил ли он необходимые данные.

Как не переплачивать за электроэнергию

Даже после оформления льготного тарифа стоит контролировать месячное потребление и правильно передавать показания счетчика. Это поможет проверить, соответствует ли сумма в счете фактическому потреблению электроэнергии.

Также при наличии двухзонного счетчика можно дополнительно экономить на электроэнергии, потребляемой ночью. Для такого прибора стоимость электричества в период с 23:00 до 07:00 составляет половину соответствующего тарифа, если соблюдены условия применения двухзонного учета.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что отдельные семьи в Украине могут получить скидку до 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг. Право на льготу зависит от категории граждан и установленных законодательством условий. Поэтому перед оформлением помощи стоит проверить, относится ли семья к числу тех, кто может платить за коммуналку меньше.

Также Новини.LIVE писали, в каких случаях потребители могут жаловаться на жилищно-коммунальные услуги и обращаться в суд. Если начисления неверны или услуги предоставляются ненадлежащего качества, важно собрать квитанции и другие доказательства нарушения. Это поможет обосновать требования и защитить свои права.