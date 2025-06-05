Надсилання SWIFT-переказу у ПриватБанку — які діють тарифи у 2025 році

Банківський застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державному "ПриватБанку" клієнтам доступна можливість здійснення міжнародних грошових транзакцій за допомогою SWIFT-системи (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). У фінустанові оприлюднили інформацію про те, як правильно заповнити реквізити та які додаткові документи потрібні для таких переказів.

Про це йдеться на офіційному порталі ПриватБанку.

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Що треба знати про реквізити для SWIFT-переказу

Як зазначають у банку, SWIFT-система використовується для міжнародних платежів і гарантує безпеку та оперативність переказів між різними банками по всьому світу.

Для здійснення SWIFT-переказу клієнт має вказати реквізити:

назву банку-одержувача;

SWIFT-код банку-одержувача;

номер рахунку одержувача (або IBAN);

назву (для фізособи — прізвище, ім’я) та адресу (резидентство) одержувача;

призначення грошового переказу (його мета, номер рахунку-фактури);

реквізити фінустанови-кореспондента, якщо є.

У разі оплати товару або послуги юрособі — нерезиденту, потрібно вказати назву товару, послуги, а також номер і дату інвойса/контракту, на основі чого відбувається купівля товару або отримання послуги. У призначенні переказу повинно бути зрозуміло, що товар чи послуга призначена приватній особі з метою особистого користування.

Якщо SWIFT-переказ здійснюється у Європу, то обов’язковим реквізитом є IBAN.

Щодо термінів надсилання SWIFT-переказів, то:

через "Приват24" або відділення банку — упродовж операційного дня (до 19:30);

SWIFT-перекази створені після 19:30 та у вихідні — наступного операційного дня.

Зокрема, серед переліку документів, де підтверджується наявність у фізосіб-резидентів підстав для переказу за кордон:

договори/контракти;

рахунки-фактури;

листи-розрахунки/листи-повідомлення юросіб-нерезидентів, уповноважених органів іноземних держав;

листи адвокатів/нотаріусів іноземних країн;

позовні заяви, запрошення/виклики.

Перевірка надісланого переказу

Клієнт отримає протокол про SWIFT-переказ автоматично на e-mail-адресу, вказану у банку. Якщо її не зазначено, то можна:

- завантажити протокол через застосунок "Приват24" (меню "Сервіси — Перекази — SWIFT — Архів переказів");

- звернутися до операторів служби підтримки за SWIFT-переказами:

за телефонною лінією: +38 (073) 900 00 04 (з 9:00 до 21:00);

надіславши листа на електронну поштову скриньку: swift@privatbank.ua;

зателефонували на цілодобову Premium-підтримку: +38 (073) 900 00 02.

Тарифи за надсилання SWIFT-переказу

Тариф за послугу надсилання SWIFT-переказу по Україні та за кордон становить 0,5% від суми, проте не менш ніж 5 грн і не більше ніж 100 доларів + 12 доларів у гривні за курсом НБУ.

"З 01.04.2022 скасовано комісію за SWIFT-перекази за призначеннями: "Допомога армії", "Оплата лікування", — йдеться у повідомленні.

Скриншот. Джерело: ПриватБанк

Раніше ми писали, що майже до кінця вересня поточного року за грошові перекази з карток Visa ПриватБанку клієнти зможуть отримувати кешбек. Щомісяця будуть розігрувати до 5 тис. грн.

Також повідомляли, що у вебверсії та застосунку "Приват24 для бізнесу" доступний сервіс миттєвого експрес-аналізу ділової репутації контрагентів. Така послуга полегшить життя підприємців.