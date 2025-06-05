Надсилання SWIFT-переказу у ПриватБанку — які діють тарифи у 2025 році

SWIFT-перекази у ПриватБанку — що варто знати у 2025 році
У державному "ПриватБанку" клієнтам доступна можливість здійснення міжнародних грошових транзакцій за допомогою SWIFT-системи (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). У фінустанові оприлюднили інформацію про те, як правильно заповнити реквізити та які додаткові документи потрібні для таких переказів.
Про це йдеться на офіційному порталі ПриватБанку.
Що треба знати про реквізити для SWIFT-переказу
Як зазначають у банку, SWIFT-система використовується для міжнародних платежів і гарантує безпеку та оперативність переказів між різними банками по всьому світу.
Для здійснення SWIFT-переказу клієнт має вказати реквізити:
- назву банку-одержувача;
- SWIFT-код банку-одержувача;
- номер рахунку одержувача (або IBAN);
- назву (для фізособи — прізвище, ім’я) та адресу (резидентство) одержувача;
- призначення грошового переказу (його мета, номер рахунку-фактури);
- реквізити фінустанови-кореспондента, якщо є.
У разі оплати товару або послуги юрособі — нерезиденту, потрібно вказати назву товару, послуги, а також номер і дату інвойса/контракту, на основі чого відбувається купівля товару або отримання послуги. У призначенні переказу повинно бути зрозуміло, що товар чи послуга призначена приватній особі з метою особистого користування.
Якщо SWIFT-переказ здійснюється у Європу, то обов’язковим реквізитом є IBAN.
Щодо термінів надсилання SWIFT-переказів, то:
- через "Приват24" або відділення банку — упродовж операційного дня (до 19:30);
- SWIFT-перекази створені після 19:30 та у вихідні — наступного операційного дня.
Зокрема, серед переліку документів, де підтверджується наявність у фізосіб-резидентів підстав для переказу за кордон:
- договори/контракти;
- рахунки-фактури;
- листи-розрахунки/листи-повідомлення юросіб-нерезидентів, уповноважених органів іноземних держав;
- листи адвокатів/нотаріусів іноземних країн;
- позовні заяви, запрошення/виклики.
Перевірка надісланого переказу
Клієнт отримає протокол про SWIFT-переказ автоматично на e-mail-адресу, вказану у банку. Якщо її не зазначено, то можна:
- завантажити протокол через застосунок "Приват24" (меню "Сервіси — Перекази — SWIFT — Архів переказів");
- звернутися до операторів служби підтримки за SWIFT-переказами:
- за телефонною лінією: +38 (073) 900 00 04 (з 9:00 до 21:00);
- надіславши листа на електронну поштову скриньку: swift@privatbank.ua;
- зателефонували на цілодобову Premium-підтримку: +38 (073) 900 00 02.
Тарифи за надсилання SWIFT-переказу
Тариф за послугу надсилання SWIFT-переказу по Україні та за кордон становить 0,5% від суми, проте не менш ніж 5 грн і не більше ніж 100 доларів + 12 доларів у гривні за курсом НБУ.
"З 01.04.2022 скасовано комісію за SWIFT-перекази за призначеннями: "Допомога армії", "Оплата лікування", — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що майже до кінця вересня поточного року за грошові перекази з карток Visa ПриватБанку клієнти зможуть отримувати кешбек. Щомісяця будуть розігрувати до 5 тис. грн.
Також повідомляли, що у вебверсії та застосунку "Приват24 для бізнесу" доступний сервіс миттєвого експрес-аналізу ділової репутації контрагентів. Така послуга полегшить життя підприємців.
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