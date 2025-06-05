Отправка SWIFT-перевода в ПриватБанке — какие действуют тарифы в 2025 году

SWIFT-переводы в ПриватБанке — что следует знать в 2025 году
В государственном "ПриватБанке" клиентам доступна возможность осуществления международных денежных транзакций с помощью SWIFT-системы (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). В финучреждении обнародовали информацию о том, как правильно заполнить реквизиты и какие дополнительные документы нужны для таких переводов.
Об этом говорится на официальном портале ПриватБанка.
Что нужно знать о реквизитах для SWIFT-перевода
Как отмечают в банке, SWIFT-система используется для международных платежей и гарантирует безопасность и оперативность переводов между различными банками по всему миру.
Для осуществления SWIFT-перевода клиент должен указать реквизиты:
- название банка-получателя;
- SWIFT-код банка-получателя;
- номер счета получателя (или IBAN);
- название (для физлица — фамилия, имя) и адрес (резидентство) получателя;
- назначение денежного перевода (его цель, номер счета-фактуры);
- реквизиты финучреждения-корреспондента, если есть.
В случае оплаты товара или услуги юрлицу-нерезиденту, нужно указать название товара, услуги, а также номер и дату инвойса/контракта, на основе чего происходит покупка товара или получение услуги. В назначении перевода должно быть понятно, что товар или услуга предназначена частному лицу с целью личного пользования.
Если SWIFT-перевод осуществляется в Европу, то обязательным реквизитом является IBAN.
Что касается сроков отправки SWIFT-переводов, то:
- через "Приват24" или отделение банка — в течение операционного дня (до 19:30);
- SWIFT-переводы созданные после 19:30 и в выходные — на следующий операционный день.
В частности, среди перечня документов, где подтверждается наличие у физлиц-резидентов оснований для перевода за границу:
- договоры/контракты;
- счета-фактуры;
- письма-расчеты/письма-уведомления юрлиц-нерезидентов, уполномоченных органов иностранных государств;
- письма адвокатов/нотариусов иностранных государств;
- исковые заявления, приглашения/вызовы.
Проверка отправленного перевода
Клиент получит протокол о SWIFT-переводе автоматически на e-mail-адрес, указанный в банке. Если он не указан, то можно:
- загрузить протокол через приложение "Приват24" (меню "Сервисы — Переводы — SWIFT — Архив переводов");
- обратиться к операторам службы поддержки по SWIFT-переводам:
- по телефонной линии: +38 (073) 900 00 04 (с 9:00 до 21:00);
- отправив письмо на электронный почтовый ящик: swift@privatbank.ua;
- позвонив на круглосуточную Premium-поддержку: +38 (073) 900 00 02.
Тарифы за отправку SWIFT-перевода
Тариф за услугу отправки SWIFT-перевода по Украине и за границу составляет 0,5% от суммы, однако не менее 5 грн и не более 100 долларов + 12 долларов в гривне по курсу НБУ.
"С 01.04.2022 отменена комиссия за SWIFT-переводы по назначениям: "Помощь армии", "Оплата лечения", — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что почти до конца сентября текущего года за денежные переводы с карт Visa ПриватБанка клиенты смогут получать кэшбэк. Ежемесячно будут разыгрывать до 5 тыс. грн.
Также сообщалось, что в веб-версии и приложении "Приват24 для бизнеса" доступен сервис мгновенного экспресс-анализа деловой репутации контрагентов. Такая услуга облегчит жизнь предпринимателей.
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