Отправка SWIFT-перевода в ПриватБанке — какие действуют тарифы в 2025 году

Банковское приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном "ПриватБанке" клиентам доступна возможность осуществления международных денежных транзакций с помощью SWIFT-системы (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). В финучреждении обнародовали информацию о том, как правильно заполнить реквизиты и какие дополнительные документы нужны для таких переводов.

Об этом говорится на официальном портале ПриватБанка.

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Что нужно знать о реквизитах для SWIFT-перевода

Как отмечают в банке, SWIFT-система используется для международных платежей и гарантирует безопасность и оперативность переводов между различными банками по всему миру.

Для осуществления SWIFT-перевода клиент должен указать реквизиты:

название банка-получателя;

SWIFT-код банка-получателя;

номер счета получателя (или IBAN);

название (для физлица — фамилия, имя) и адрес (резидентство) получателя;

назначение денежного перевода (его цель, номер счета-фактуры);

реквизиты финучреждения-корреспондента, если есть.

В случае оплаты товара или услуги юрлицу-нерезиденту, нужно указать название товара, услуги, а также номер и дату инвойса/контракта, на основе чего происходит покупка товара или получение услуги. В назначении перевода должно быть понятно, что товар или услуга предназначена частному лицу с целью личного пользования.

Если SWIFT-перевод осуществляется в Европу, то обязательным реквизитом является IBAN.

Что касается сроков отправки SWIFT-переводов, то:

через "Приват24" или отделение банка — в течение операционного дня (до 19:30);

SWIFT-переводы созданные после 19:30 и в выходные — на следующий операционный день.

В частности, среди перечня документов, где подтверждается наличие у физлиц-резидентов оснований для перевода за границу:

договоры/контракты;

счета-фактуры;

письма-расчеты/письма-уведомления юрлиц-нерезидентов, уполномоченных органов иностранных государств;

письма адвокатов/нотариусов иностранных государств;

исковые заявления, приглашения/вызовы.

Проверка отправленного перевода

Клиент получит протокол о SWIFT-переводе автоматически на e-mail-адрес, указанный в банке. Если он не указан, то можно:

- загрузить протокол через приложение "Приват24" (меню "Сервисы — Переводы — SWIFT — Архив переводов");

- обратиться к операторам службы поддержки по SWIFT-переводам:

по телефонной линии: +38 (073) 900 00 04 (с 9:00 до 21:00);

отправив письмо на электронный почтовый ящик: swift@privatbank.ua;

позвонив на круглосуточную Premium-поддержку: +38 (073) 900 00 02.

Тарифы за отправку SWIFT-перевода

Тариф за услугу отправки SWIFT-перевода по Украине и за границу составляет 0,5% от суммы, однако не менее 5 грн и не более 100 долларов + 12 долларов в гривне по курсу НБУ.

"С 01.04.2022 отменена комиссия за SWIFT-переводы по назначениям: "Помощь армии", "Оплата лечения", — говорится в сообщении.

Скриншот. Источник: ПриватБанк

Ранее мы писали, что почти до конца сентября текущего года за денежные переводы с карт Visa ПриватБанка клиенты смогут получать кэшбэк. Ежемесячно будут разыгрывать до 5 тыс. грн.

Также сообщалось, что в веб-версии и приложении "Приват24 для бизнеса" доступен сервис мгновенного экспресс-анализа деловой репутации контрагентов. Такая услуга облегчит жизнь предпринимателей.