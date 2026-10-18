Жінка тримає лампочку в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть зменшити витрати на електроенергію, якщо замінять звичайні лампи розжарювання на світлодіодні. Вони споживають значно менше електрики за однакової яскравості. Водночас під час купівлі важливо звертати увагу не лише на ціну, а й на клас енергоефективності та показники споживання, зазначені на упаковці.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Держпродспоживслужбу.

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Які лампочки допомагають економити електроенергію

Одним із найефективніших варіантів для домашнього освітлення є світлодіодні LED-лампи. Вони споживають у 8–15 разів менше електроенергії, ніж лампи розжарювання, та в 2–5 разів менше, ніж люмінесцентні лампи, згідно з інформацією відомства.

Під час вибору освітлення варто звертати увагу на енергетичну етикетку. На ній зазначають клас енергоефективності лампи, торговельну марку виробника, тип виробу та показник енергоспоживання. Ці дані допомагають порівняти різні моделі й вибрати ту, яка витрачатиме менше електрики.

Також важливо враховувати яскравість лампи. Її вимірюють у люменах: що більше люменів, то більше світла виробляє джерело освітлення. Тому під час порівняння моделей варто обирати лампи з приблизно однаковою яскравістю, а вже потім оцінювати їхню потужність і споживання електроенергії.

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Скільки можна заощадити на LED-лампах

Різницю у витратах можна побачити на прикладі двох лампочок, які забезпечують приблизно однакову яскравість: звичайної лампи розжарювання потужністю 60 Вт і світлодіодної на 9 Вт.

Якщо лампи працюватимуть по п'ять годин щодня, за місяць споживання електроенергії становитиме:

лампа розжарювання на 60 Вт — 9 кВт·год;

LED-лампа на 9 Вт — 1,35 кВт·год.

За тарифу 4,32 грн за кВт·год витрати становитимуть відповідно 38,88 грн і 5,83 грн на місяць. Заміна однієї лампочки допоможе заощадити приблизно 33 грн щомісяця.

Якщо замінити п'ять ламп розжарювання на світлодіодні, економія за аналогічного режиму використання становитиме близько 165 грн на місяць. Для десяти лампочок ця сума сягне приблизно 330 грн. За рік це майже 4 000 грн за умови незмінного тарифу та однакової тривалості роботи освітлення.

Це орієнтовний розрахунок, а не гарантована сума економії. Реальні витрати залежать від потужності ламп, кількості годин роботи та чинного тарифу. Якщо світло вмикають ненадовго, різниця в платіжках буде меншою.

На що звернути увагу під час купівлі лампочок

Щоб освітлення допомагало скорочувати витрати, перед покупкою варто перевірити кілька характеристик.

Клас енергоефективності. Він указує, наскільки ефективно лампа використовує електроенергію. Порівнюйте маркування різних моделей.

Споживання електрики. На етикетці може бути зазначено, скільки електроенергії лампа витрачає за 1 000 годин роботи. Цей показник дає змогу оцінити майбутні витрати.

Яскравість. Порівнюйте люмени, а не лише потужність у ватах. Лампочка з меншою потужністю може давати достатньо світла для кімнати.

Термін служби. Інформація виробника допоможе оцінити, як часто доведеться купувати нову лампу.

Ціна. Дешевша модель не завжди вигідніша в довгостроковій перспективі. Варто враховувати її споживання електрики та заявлений термін служби.

Купувати лампочки варто в торговельних точках, де можна перевірити маркування та отримати інформацію про характеристики товару.

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