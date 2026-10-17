Жінки обирають весільну сукню. Фото: УНІАН

Українцям, які планують весілля у 2027 році, варто заздалегідь визначити бюджет, адже витрати на святкування залежать від кількості гостей, меню, оренди локації та послуг підрядників. Навіть камерна церемонія з рестораном, фотографом і святковим вбранням потребує окремих заощаджень. На чому зосередити основні витрати та як не переплатити за свято?

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на актуальні оцінки вартості весільних послуг в Україні.

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Скільки коштуватиме весілля у 2027 році

Точні ціни на весільні послуги у 2027 році залежать від регіону, сезону та конкретних виконавців. Тому молодятам варто орієнтуватися на актуальні пропозиції ринку, а під час планування бюджету передбачити додатковий резерв на непередбачені витрати.

За оцінками весільного ринку у 2026 році, камерне святкування на 20 гостей у Києві могло коштувати від 100 тисяч гривень без урахування весільного вбрання, обручок і медового місяця. Водночас весілля на 50–70 гостей у середньому ціновому сегменті оцінювали у 450–650 тисяч гривень. Ці суми є орієнтирами для планування, а не гарантованими цінами на наступний рік.

Основні витрати на весілля

Найбільша частина бюджету зазвичай припадає на ресторан або кейтеринг. Чим більше гостей запрошують молодята, тим вищими стають витрати на меню, напої, обслуговування та оренду локації.

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За оцінками цін 2026 року, банкет у ресторані середнього сегмента коштував приблизно 3 500–5 000 гривень на одну людину. Для святкування на 20 гостей це 70–100 тисяч гривень лише за банкет, а на 50 гостей — 175–250 тисяч гривень.

Окремо доведеться передбачити гроші на інші послуги:

Весільна сукня — орієнтовно 15–60 тисяч гривень.

Костюм нареченого — приблизно 8–20 тисяч гривень.

Обручки — від 15 тисяч гривень за пару.

Фотограф — близько 15–45 тисяч гривень за повний день роботи.

Відеограф — орієнтовно 10–25 тисяч гривень за базові пакети.

Ведучий — приблизно 20–80 тисяч гривень залежно від досвіду та формату програми.

Декор і флористика — від 30 тисяч гривень.

Організатор весілля — близько 35–100 тисяч гривень за повний супровід.

Це приблизні цінові орієнтири 2026 року, які допомагають зрозуміти структуру витрат. У 2027 році конкретні пропозиції можуть відрізнятися, тому перед бронюванням варто уточнювати, що саме входить у вартість послуги.

Як заощадити на весіллі у 2027 році

Найпростіший спосіб скоротити витрати — визначити максимальну суму, яку пара готова витратити, ще до вибору ресторану та підрядників. Це допоможе не збільшувати бюджет через спонтанні рішення під час підготовки.

Також можна скористатися кількома практичними порадами:

Скоротити список гостей. Кожен додатковий запрошений збільшує витрати на меню, напої та посадкові місця.

Порівняти кілька локацій. Варто перевірити не лише вартість меню, а й умови оренди, оплату обслуговування та можливі додаткові збори.

Розглянути будній день. У деяких закладах і підрядників ціни можуть бути нижчими поза популярними датами.

Відмовитися від необов'язкових послуг. Наприклад, замість повного відеознімання можна замовити короткий ролик, а замість масштабного декору обрати мінімалістичне оформлення.

Заздалегідь бронювати популярних підрядників. Це дає більше часу на порівняння пропозицій, хоча раннє бронювання не завжди гарантує нижчу ціну.

Залишити резерв. Додаткові витрати можуть виникнути через транспорт, аксесуари, доплату за тривалість роботи команди або зміни в кількості гостей.

Під час складання кошторису варто окремо порахувати обов'язкові витрати та додаткові побажання. Так пара зможе зрозуміти, на чому можна заощадити без відмови від важливих для неї елементів свята.

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