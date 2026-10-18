Свет без лишних затрат: какие лампочки потребляют в 15 раз меньше
Украинцы могут сократить расходы на электроэнергию, если заменят обычные лампы накаливания на светодиодные. Они потребляют значительно меньше электроэнергии при одинаковой яркости. В то же время при покупке важно обращать внимание не только на цену, но и на класс энергоэффективности и показатели потребления, указанные на упаковке.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
Какие лампочки помогают экономить электроэнергию
Одним из самых эффективных вариантов для домашнего освещения являются светодиодные LED-лампы. Они потребляют в 8–15 раз меньше электроэнергии, чем лампы накаливания, и в 2–5 раз меньше, чем люминесцентные лампы, согласно информации ведомства.
При выборе освещения стоит обращать внимание на энергетическую этикетку. На ней указываются класс энергоэффективности лампы, торговая марка производителя, тип изделия и показатель энергопотребления. Эти данные помогают сравнить разные модели и выбрать ту, которая будет потреблять меньше электроэнергии.
Также важно учитывать яркость лампы. Ее измеряют в люменах: чем больше люменов, тем больше света производит источник освещения. Поэтому при сравнении моделей стоит выбирать лампы с примерно одинаковой яркостью, а уже потом оценивать их мощность и потребление электроэнергии.
Сколько можно сэкономить на LED-лампах
Разницу в расходах можно увидеть на примере двух лампочек, обеспечивающих примерно одинаковую яркость: обычной лампы накаливания мощностью 60 Вт и светодиодной на 9 Вт.
Если лампы будут работать по пять часов ежедневно, за месяц потребление электроэнергии составит:
- лампа накаливания на 60 Вт — 9 кВт·ч;
- светодиодная лампа на 9 Вт — 1,35 кВт·ч.
При тарифе 4,32 грн за кВт·ч расходы составят соответственно 38,88 грн и 5,83 грн в месяц. Замена одной лампочки поможет сэкономить примерно 33 грн ежемесячно.
Если заменить пять ламп накаливания на светодиодные, экономия при аналогичном режиме использования составит около 165 грн в месяц. Для десяти лампочек эта сумма достигнет примерно 330 грн. В год это почти 4 000 грн при условии неизменного тарифа и одинаковой продолжительности работы освещения.
Это ориентировочный расчет, а не гарантированная сумма экономии. Реальные расходы зависят от мощности ламп, количества часов работы и действующего тарифа. Если свет включают ненадолго, разница в счетах будет меньше.
На что обратить внимание при покупке лампочек
Чтобы освещение помогало сокращать расходы, перед покупкой стоит проверить несколько характеристик.
- Класс энергоэффективности. Он указывает, насколько эффективно лампа использует электроэнергию. Сравнивайте маркировку разных моделей.
- Потребление электроэнергии. На этикетке может быть указано, сколько электроэнергии лампа расходует за 1 000 часов работы. Этот показатель позволяет оценить будущие расходы.
- Яркость. Сравнивайте люмены, а не только мощность в ваттах. Лампочка с меньшей мощностью может давать достаточно света для комнаты.
- Срок службы. Информация производителя поможет оценить, как часто придется покупать новую лампу.
- Цена. Более дешевая модель не всегда выгоднее в долгосрочной перспективе. Стоит учитывать её потребление электроэнергии и заявленный срок службы.
Покупать лампочки стоит в торговых точках, где можно проверить маркировку и получить информацию о характеристиках товара.
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