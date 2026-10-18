Женщина держит лампочку в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут сократить расходы на электроэнергию, если заменят обычные лампы накаливания на светодиодные. Они потребляют значительно меньше электроэнергии при одинаковой яркости. В то же время при покупке важно обращать внимание не только на цену, но и на класс энергоэффективности и показатели потребления, указанные на упаковке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

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Какие лампочки помогают экономить электроэнергию

Одним из самых эффективных вариантов для домашнего освещения являются светодиодные LED-лампы. Они потребляют в 8–15 раз меньше электроэнергии, чем лампы накаливания, и в 2–5 раз меньше, чем люминесцентные лампы, согласно информации ведомства.

При выборе освещения стоит обращать внимание на энергетическую этикетку. На ней указываются класс энергоэффективности лампы, торговая марка производителя, тип изделия и показатель энергопотребления. Эти данные помогают сравнить разные модели и выбрать ту, которая будет потреблять меньше электроэнергии.

Также важно учитывать яркость лампы. Ее измеряют в люменах: чем больше люменов, тем больше света производит источник освещения. Поэтому при сравнении моделей стоит выбирать лампы с примерно одинаковой яркостью, а уже потом оценивать их мощность и потребление электроэнергии.

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Разницу в расходах можно увидеть на примере двух лампочек, обеспечивающих примерно одинаковую яркость: обычной лампы накаливания мощностью 60 Вт и светодиодной на 9 Вт.

Если лампы будут работать по пять часов ежедневно, за месяц потребление электроэнергии составит:

лампа накаливания на 60 Вт — 9 кВт·ч;

светодиодная лампа на 9 Вт — 1,35 кВт·ч.

При тарифе 4,32 грн за кВт·ч расходы составят соответственно 38,88 грн и 5,83 грн в месяц. Замена одной лампочки поможет сэкономить примерно 33 грн ежемесячно.

Если заменить пять ламп накаливания на светодиодные, экономия при аналогичном режиме использования составит около 165 грн в месяц. Для десяти лампочек эта сумма достигнет примерно 330 грн. В год это почти 4 000 грн при условии неизменного тарифа и одинаковой продолжительности работы освещения.

Это ориентировочный расчет, а не гарантированная сумма экономии. Реальные расходы зависят от мощности ламп, количества часов работы и действующего тарифа. Если свет включают ненадолго, разница в счетах будет меньше.

На что обратить внимание при покупке лампочек

Чтобы освещение помогало сокращать расходы, перед покупкой стоит проверить несколько характеристик.

Класс энергоэффективности. Он указывает, насколько эффективно лампа использует электроэнергию. Сравнивайте маркировку разных моделей.

Потребление электроэнергии. На этикетке может быть указано, сколько электроэнергии лампа расходует за 1 000 часов работы. Этот показатель позволяет оценить будущие расходы.

Яркость. Сравнивайте люмены, а не только мощность в ваттах. Лампочка с меньшей мощностью может давать достаточно света для комнаты.

Срок службы. Информация производителя поможет оценить, как часто придется покупать новую лампу.

Цена. Более дешевая модель не всегда выгоднее в долгосрочной перспективе. Стоит учитывать её потребление электроэнергии и заявленный срок службы.

Покупать лампочки стоит в торговых точках, где можно проверить маркировку и получить информацию о характеристиках товара.

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