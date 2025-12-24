ПриватБанк обещает подарки на праздники — кто и на что получит скидки

Праздничные скидки в ПриватБанке — что гарантируют клиентам
Клиентам государственного "ПриватБанка" доступны подарочные скидки на покупку товаров Apple к рождественско-новогодним праздникам. Для получения финансовой выгоды необходимо выполнить определенные условия при расчете.
Об этом сообщает пресс-центр госбанка в соцсети Facebook.
Подробнее о скидках от ПриватБанка к праздникам
По информации финучреждения, до 31 декабря у владельцев карты Mastercard от ПриватБанка есть возможность воспользоваться скидкой при покупке техники Apple в ряде магазинов. Банк обещает гарантированный бонус в виде 10% скидки.
"Праздники — время дарить подарки, которые действительно радуют. С 15 до 31 декабря 2025 года действует выгода –10% на товары Apple при условии оплаты картой Mastercard от ПриватБанка", — говорится в сообщении.
Соответствующая акция распространяется на магазины партнеров:
- iSpace, Comfy, АЛЛО, Foxtrot, Citrus, KTC, Kibernetiki, MOYO, Vodafone, Эпицентр (отдел техники), Brain, ТТТ, Еж.
На интернет-сайты:
- iSpace, Comfy, Rozetka, АЛЛО, Foxtrot, Citrus, KTC, Kibernetiki, Vodafone, MOYO, Эпицентр, Еж, Dzvinok.
Для того, чтобы получить мгновенную выгоду при покупке, необходимо выполнить несколько требований:
- выбрать технику в вышеуказанных торговых точках;
- осуществить расчет картой Mastercard от ПриватБанка.
Другие возможности карты Mastercard
Также владельцы платежной карты Mastercard имеют возможность присоединиться к финальному этапу розыгрыша подарков. Участники смогут стать владельцами до 25 декабря:
- умного кольца Oura Ring;
- мультистайлера Dyson;
- iPhone 17 Pro 256GB;
- сертификата GiftMall;
- ювелирного кулона "Смайл".
Также в конце акции разыграют отдых в "Apartel Skhidnytsya Wellness Resort".
Все желающие присоединиться к акции "Больше", должны выполнить несколько простых шагов:
- пройти регистрацию на портале "Больше Mastercard";
- накапливать баллы за оплаты картой Mastercard;
- обменивать их на участие в розыгрыше.
