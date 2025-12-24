ПриватБанк обещает подарки на праздники — кто и на что получит скидки

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Клиентам государственного "ПриватБанка" доступны подарочные скидки на покупку товаров Apple к рождественско-новогодним праздникам. Для получения финансовой выгоды необходимо выполнить определенные условия при расчете.

Об этом сообщает пресс-центр госбанка в соцсети Facebook.

Подробнее о скидках от ПриватБанка к праздникам

По информации финучреждения, до 31 декабря у владельцев карты Mastercard от ПриватБанка есть возможность воспользоваться скидкой при покупке техники Apple в ряде магазинов. Банк обещает гарантированный бонус в виде 10% скидки.

"Праздники — время дарить подарки, которые действительно радуют. С 15 до 31 декабря 2025 года действует выгода –10% на товары Apple при условии оплаты картой Mastercard от ПриватБанка", — говорится в сообщении.

Соответствующая акция распространяется на магазины партнеров:

iSpace, Comfy, АЛЛО, Foxtrot, Citrus, KTC, Kibernetiki, MOYO, Vodafone, Эпицентр (отдел техники), Brain, ТТТ, Еж.

На интернет-сайты:

iSpace, Comfy, Rozetka, АЛЛО, Foxtrot, Citrus, KTC, Kibernetiki, Vodafone, MOYO, Эпицентр, Еж, Dzvinok.

Для того, чтобы получить мгновенную выгоду при покупке, необходимо выполнить несколько требований:

выбрать технику в вышеуказанных торговых точках;

осуществить расчет картой Mastercard от ПриватБанка.

Другие возможности карты Mastercard

Также владельцы платежной карты Mastercard имеют возможность присоединиться к финальному этапу розыгрыша подарков. Участники смогут стать владельцами до 25 декабря:

умного кольца Oura Ring;

мультистайлера Dyson;

iPhone 17 Pro 256GB;

сертификата GiftMall;

ювелирного кулона "Смайл".

Также в конце акции разыграют отдых в "Apartel Skhidnytsya Wellness Resort".

Все желающие присоединиться к акции "Больше", должны выполнить несколько простых шагов:

пройти регистрацию на портале "Больше Mastercard";

накапливать баллы за оплаты картой Mastercard;

обменивать их на участие в розыгрыше.

Ранее мы сообщали, что в ПриватБанке действует кэшбэк-программа за некоторые международные переводы. Предусмотрены компенсации за финоперации до 100 тыс. грн.

Еще писали, как клиентам ПриватБанка снять деньги без карты в банкомате. Для такой услуги предусмотрены определенные лимиты на получение средств.