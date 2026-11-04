Військові на передовій. Фото: Генштаб/Telegram

Військовослужбовець із довідкою ВЛК про обмежену придатність відмовився виконувати бойове розпорядження, пославшись на погіршення самопочуття. Командування оголосило йому сувору догану та не виплатило додаткову винагороду за місяць. Солдат оскаржив це рішення в судах, однак не зміг довести, що стан здоров’я перешкоджав виконанню конкретного завдання.

Що вирішив Верховний Суд і цій справі, розповіла "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Від мобілізації до бойового чергування

Військовослужбовця мобілізували у березні 2022 року. Він служив стрільцем у військовій частині, яка виконувала бойові завдання.

У жовтні 2023 року солдат пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК). За її висновком, його визнали обмежено придатним до військової служби.

У довідці зазначалося, що військовий не може служити в десантно-штурмових військах, плавскладі, морській піхоті та спецспорудах. Водночас він був придатний до служби в підрозділах забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях та навчальних закладах.

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Попри медичні обмеження, у червні 2024 року його призначили командиром стрілецького відділення.

Як встановили суди, до виникнення спору військовий продовжував виконувати службові обов’язки та не звертався до командування з питанням переведення на іншу посаду через стан здоров’я.

У липні 2024 року під час доведення бойового розпорядження солдат відмовився заступити на бойове чергування. Свою відмову він пояснив погіршенням самопочуття.

Після цього командування призначило службове розслідування, а військовослужбовця тимчасово усунули від виконання посадових обов’язків.

За відмову від бойового наказу військовий отримав сувору догану

За результатами службового розслідування командир військової частини видав наказ про дисциплінарне стягнення. Солдату оголосили сувору догану за відкриту відмову виконати бойове розпорядження в присутності інших військовослужбовців.

Крім того, його не включили до наказу про виплату додаткової винагороди за липень 2024 року, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України № 168.

На час усунення від виконання службових обов’язків грошове забезпечення військового визначили за останньою посадою. До нього входили посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавка за вислугу років.

Не погодившись із рішенням командування, солдат звернувся до адміністративного суду. Він вимагав скасувати сувору догану та наказ про невиплату додаткової винагороди, а також провести перерахунок і виплатити грошове забезпечення за липень 2024 року в повному обсязі.

Чому військовий оскаржив дисциплінарне стягнення

Позивач наполягав, що через стан здоров’я не міг виконати поставлене бойове завдання. На підтвердження своєї позиції він посилався на висновки двох військово-лікарських комісій.

За словами військовослужбовця, медичні показники дозволяли йому служити лише у визначених підрозділах забезпечення та інших установах. Тому відмову від бойового завдання він не вважав порушенням військової дисципліни.

Адвокат солдата також посилався на положення Статуту внутрішньої служби ЗСУ та Положення про військово-лікарську експертизу, затвердженого наказом Міністерства оборони № 402.

Чому суди не підтримали військовослужбовця

Львівський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову. Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив це рішення без змін. Суди зазначили, що військовий не надав достатніх доказів погіршення стану здоров’я саме на момент відмови виконувати бойове розпорядження.

Також врахували, що після проходження ВЛК солдат продовжував службу, виконував свої обов’язки та до виникнення спору не просив перевести його на іншу посаду за станом здоров’я.

У результаті суди визнали законними сувору догану та невиплату додаткової винагороди за липень 2024 року.

Водночас Верховний Суд під час касаційного розгляду уточнив, що попереднє виконання службових обов’язків не позбавляє військовослужбовця права посилатися на медичні протипоказання.

Що Верховний Суд сказав про довідку ВЛК та бойові накази

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду наголосив, що виконання завдань із захисту держави має відбуватися з дотриманням законодавства про військову службу. Зокрема, командування повинно враховувати вимоги щодо стану здоров’я військовослужбовців.

Висновок ВЛК є обов’язковим і не може ігноруватися під час визначення службових обов’язків та характеру завдань військового.

Водночас медичні обмеження не звільняють його від виконання всіх інших обов’язків військової служби.

Для оцінки правомірності відмови потрібно з’ясувати не лише наявність довідки ВЛК, а й те, чи поширювалися встановлені нею обмеження на конкретне бойове завдання.

Верховний Суд зазначив, що відмову необхідно оцінювати з урахуванням реальної можливості військовослужбовця виконати відповідне завдання за станом здоров’я. При цьому важливо враховувати докази, які підтверджують або спростовують таку можливість.

Отже, довідка про обмежену придатність не дає автоматичного права відмовлятися від наказів, але командир також не може залишати її без уваги.

Чи впливає попередня служба на бойовій посаді

Верховний Суд окремо розглянув обставину, що військовослужбовець продовжував служити та виконувати обов’язки командира відділення, попри відомі йому медичні обмеження.

Суд наголосив, що добровільна згода на призначення та попереднє виконання службових обов’язків не позбавляють військового права посилатися на стан здоров’я, якщо він об’єктивно перешкоджає виконанню конкретного завдання.

Такі обставини потрібно оцінювати разом з іншими доказами. Сам факт попередньої служби на бойовій посаді не означає, що військовослужбовець може виконувати будь-яке наступне завдання незалежно від свого самопочуття.

Проте в цій справі суди не встановили доказів того, що відмова солдата була пов’язана зі станом здоров’я або конкретними обмеженнями, визначеними ВЛК.

Саме відсутність підтвердженого зв’язку між медичними протипоказаннями та неможливістю виконати бойове розпорядження стала вирішальною для результату спору.

Чим завершився розгляд справи у Верховному Суді

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду залишив скаргу військовослужбовця без задоволення.

Рішення Львівського окружного адміністративного суду та постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду залишили без змін.

Таким чином, військовий не домігся скасування суворої догани, поновлення додаткової винагороди та перерахунку грошового забезпечення за липень 2024 року.

Що рішення Верховного Суду означає для військових

Позиція Верховного Суду важлива для військовослужбовців, які посилаються на висновки ВЛК як на підставу для відмови від виконання певних завдань.

Командування зобов’язане враховувати медичні обмеження, а відповідність конкретного завдання стану здоров’я військового має значення для оцінки законності його дій.

Водночас сама довідка ВЛК не дає безумовного права відмовлятися від виконання наказу. Необхідно встановити, чи існували об’єктивні медичні або інші передбачені законом причини, які перешкоджали виконанню саме цього завдання.

Якщо військовослужбовець вважає, що його здоров’я не дозволяє виконувати певні обов’язки, важливо належним чином зафіксувати медичні обставини та своєчасно повідомити про них командування.

У справі № 380/19903/24 суди не встановили достатніх підстав вважати, що стан здоров’я позивача унеможливлював виконання бойового розпорядження. Тому Верховний Суд залишив чинними рішення про сувору догану та невиплату додаткової винагороди.

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