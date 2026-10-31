Військові на навчаннях. Фото: Генштаб/Telegram

У листопаді 2026 року військовослужбовці отримуватимуть грошове забезпечення, розмір якого залежить від посади, звання, вислуги років і умов служби. Мінімальні виплати передбачені для новобранців, які проходять підготовку в навчальних центрах. Після зарахування до військової частини сума може змінюватися.

Про порядок нарахування виплат військовим розповіли в інформагентстві Міністерства оборони України АрміяInform, передають Новини.LIVE.

Реклама

З чого складаються мінімальні виплати військовим

Основні правила нарахування грошового забезпечення визначає наказ Міністерства оборони України № 260. Базова сума складається з трьох основних частин:

посадового окладу;

окладу за військовим званням;

надбавки за вислугу років.

Мінімальне грошове забезпечення у розмірі 20 130 грн передбачене для рекрутів, які проходять підготовку в навчальних центрах. Після завершення навчання та зарахування до військової частини виплати залежать від посади, звання, тривалості служби, виду військ та інших обставин.

Крім основних виплат, військовослужбовцям можуть нараховувати щомісячні надбавки. Вони передбачені, зокрема, за особливі умови служби, кваліфікацію, роботу з інформацією з обмеженим доступом, службу у Силах спеціальних операцій, а також за наявність наукового ступеня чи вченого звання.

Читайте також:

До додаткових виплат також належать премії та винагороди за виконання завдань у сфері кібербезпеки й кіберзахисту.

Які додаткові виплати можуть отримати військовослужбовці

Окрім щомісячного грошового забезпечення, військовим можуть виплачувати одноразові винагороди та матеріальну допомогу. Зокрема, додаткові кошти передбачені за виконання окремих завдань під час морської служби, стрибків із парашутом, водолазних робіт, протимінної діяльності та бойового чергування.

Також військовослужбовці можуть мати право на допомогу для оздоровлення, розв'язання соціально-побутових питань і виплату після укладення першого контракту.

На загальну суму впливає і вид військ, у яких проходить службу людина. Грошове забезпечення військових Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ і Сил спеціальних операцій може відрізнятися через особливості служби та передбачені для них виплати.

Скільки доплачують за бойові та спеціальні завдання

Розмір грошового забезпечення може суттєво збільшуватися завдяки додатковим винагородам. Їх нараховують залежно від характеру завдань, місця служби та безпосередньої участі військовослужбовця в бойових діях:

10 000 грн на місяць — за виконання обов'язків у тилу за визначених умов, якщо військовий не має права на іншу додаткову винагороду;

30 000 грн на місяць — за виконання бойових або спеціальних завдань;

50 000 грн на місяць — за виконання завдань на пунктах управління;

100 000 грн на місяць — за безпосередню участь у бойових діях за встановлених умов.

Якщо військовослужбовець має право на кілька таких винагород одночасно, за один і той самий період виплачують лише одну — найбільшу за розміром.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому з військових нарахують надбавки у листопаді. Залежно від обставин захисники можуть отримувати 10 000, 30 000, 50 000 або 100 000 грн на місяць. За виконання окремих завдань передбачені додаткові суми.

Також Новини.LIVE писали, які зміни для військових можуть відбутися у 2027 році. Серед пропозицій, які розглядає уряд — можливе підвищення грошового забезпечення. Також йдеться про збільшення видатків на будівництво житла для захисників.