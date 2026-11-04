Военные на передовой. Фото: Генштаб/Telegram

Военнослужащий, имеющий справку ВЛК об ограниченной годности, отказался выполнять боевое распоряжение, сославшись на ухудшение самочувствия. Командование вынесло ему строгий выговор и не выплатило дополнительное вознаграждение за месяц. Солдат обжаловал это решение в судах, однако не смог доказать, что состояние здоровья препятствовало выполнению конкретного задания.

Какое решение принял Верховный Суд по этому делу, рассказала "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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От мобилизации до боевого дежурства

Военнослужащего мобилизовали в марте 2022 года. Он служил стрелком в воинской части, выполнявшей боевые задачи.

В октябре 2023 года солдат прошел военно-медицинскую комиссию (ВМК). По ее заключению его признали ограниченно годным к военной службе.

В справке указывалось, что военнослужащий не может служить в десантно-штурмовых войсках, плавсоставе, морской пехоте и спецподразделениях. В то же время он был годен к службе в подразделениях обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях и учебных заведениях.

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Несмотря на медицинские ограничения, в июне 2024 года его назначили командиром стрелкового отделения.

Как установили суды, до возникновения спора военнослужащий продолжал выполнять служебные обязанности и не обращался к командованию с просьбой о переводе на другую должность по состоянию здоровья.

В июле 2024 года во время доведения боевого распоряжения солдат отказался заступить на боевое дежурство. Свой отказ он объяснил ухудшением самочувствия.

После этого командование назначило служебное расследование, а военнослужащего временно отстранили от исполнения должностных обязанностей.

За отказ от выполнения боевого приказа военнослужащий получил строгий выговор

По результатам служебного расследования командир воинской части издал приказ о дисциплинарном взыскании. Солдату объявили строгий выговор за открытый отказ выполнить боевое распоряжение в присутствии других военнослужащих.

Кроме того, его не включили в приказ о выплате дополнительного вознаграждения за июль 2024 года, предусмотренного постановлением Кабинета Министров Украины № 168.

На время отстранения от исполнения служебных обязанностей денежное довольствие военнослужащего было определено исходя из последней занимаемой должности. В него входили должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет.

Не согласившись с решением командования, солдат обратился в административный суд. Он требовал отменить строгий выговор и приказ о невыплате дополнительного вознаграждения, а также провести перерасчет и выплатить денежное довольствие за июль 2024 года в полном объеме.

Почему военнослужащий обжаловал дисциплинарное взыскание

Истец настаивал, что из-за состояния здоровья не мог выполнить поставленную боевую задачу. В подтверждение своей позиции он ссылался на заключения двух военно-медицинских комиссий.

По словам военнослужащего, медицинские показатели позволяли ему служить только в определенных подразделениях обеспечения и других учреждениях. Поэтому отказ от выполнения боевой задачи он не считал нарушением воинской дисциплины.

Адвокат солдата также ссылался на положения Устава внутренней службы ВСУ и Положения о военно-медицинской экспертизе, утвержденного приказом Министерства обороны № 402.

Почему суды не поддержали военнослужащего

Львовский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска. Восьмой апелляционный административный суд оставил это решение без изменений. Суды отметили, что военнослужащий не предоставил достаточных доказательств ухудшения состояния здоровья именно на момент отказа выполнять боевое распоряжение.

Также было учтено, что после прохождения ВЛК солдат продолжал службу, выполнял свои обязанности и до возникновения спора не просил перевести его на другую должность по состоянию здоровья.

В результате суды признали законными строгий выговор и невыплату дополнительного вознаграждения за июль 2024 года.

В то же время Верховный Суд в ходе кассационного рассмотрения уточнил, что предыдущее исполнение служебных обязанностей не лишает военнослужащего права ссылаться на медицинские противопоказания.

Что Верховный Суд сказал о справке ВМК и боевых приказах

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда подчеркнул, что выполнение задач по защите государства должно происходить с соблюдением законодательства о военной службе. В частности, командование должно учитывать требования, касающиеся состояния здоровья военнослужащих.

Заключение ВЛК является обязательным и не может игнорироваться при определении служебных обязанностей и характера задач военнослужащего.

В то же время медицинские ограничения не освобождают его от выполнения всех остальных обязанностей военной службы.

Для оценки правомерности отказа необходимо выяснить не только наличие справки ВЛК, но и то, распространялись ли установленные ею ограничения на конкретное боевое задание.

Верховный Суд отметил, что отказ необходимо оценивать с учетом реальной возможности военнослужащего выполнить соответствующее задание с учетом состояния здоровья. При этом важно учитывать доказательства, подтверждающие или опровергающие такую возможность.

Таким образом, справка об ограниченной годности не дает автоматического права отказываться от приказов, но командир также не может оставлять ее без внимания.

Влияет ли предыдущая служба на боевой должности

Верховный Суд отдельно рассмотрел обстоятельство, что военнослужащий продолжал служить и исполнять обязанности командира отделения, несмотря на известные ему медицинские ограничения.

Суд подчеркнул, что добровольное согласие на назначение и предыдущее исполнение служебных обязанностей не лишают военнослужащего права ссылаться на состояние здоровья, если оно объективно препятствует выполнению конкретной задачи.

Такие обстоятельства необходимо оценивать вместе с другими доказательствами. Сам факт предыдущей службы на боевой должности не означает, что военнослужащий может выполнять любое последующее задание независимо от своего самочувствия.

Однако в данном деле суды не установили доказательств того, что отказ солдата был связан с состоянием здоровья или конкретными ограничениями, определенными ВЛК.

Именно отсутствие подтвержденной связи между медицинскими противопоказаниями и невозможностью выполнить боевое распоряжение стало решающим для исхода спора.

Чем завершилось рассмотрение дела в Верховном Суде

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда оставил жалобу военнослужащего без удовлетворения.

Решение Львовского окружного административного суда и постановление Восьмого апелляционного административного суда оставлены без изменений.

Таким образом, военнослужащий не добился отмены строгого выговора, восстановления дополнительного вознаграждения и перерасчета денежного довольствия за июль 2024 года.

Что решение Верховного Суда означает для военных

Позиция Верховного Суда важна для военнослужащих, которые ссылаются на заключения ВЛК как на основание для отказа от выполнения определенных задач.

Командование обязано учитывать медицинские ограничения, а соответствие конкретного задания состоянию здоровья военнослужащего имеет значение для оценки законности его действий.

В то же время сама справка ВЛК не дает безусловного права отказываться от выполнения приказа. Необходимо установить, существовали ли объективные медицинские или иные предусмотренные законом причины, препятствовавшие выполнению именно этого задания.

Если военнослужащий считает, что его здоровье не позволяет выполнять определенные обязанности, важно надлежащим образом зафиксировать медицинские обстоятельства и своевременно сообщить о них командованию.

По делу № 380/19903/24 суды не установили достаточных оснований полагать, что состояние здоровья истца делало невозможным выполнение боевого распоряжения. Поэтому Верховный Суд оставил в силе решения о строгом выговоре и невыплате дополнительного вознаграждения.

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