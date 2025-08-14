Перекази в Ощадбанку — як і чому змінились ліміти для клієнтів

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Державний "Ощадбанк" пояснив, у зв'язку з чим суттєво скоротив ліміт на грошові перекази без SMS-підтвердження через портал та мобільний застосунок Ощад 24/7. Дозволену до відправлення суму зменшили удвічі у 2025 році.

Про це повідомили представники Ощадбанку у соціальній мережі Facebook.

Ліміти на перекази в Ощадбанку у 2025 році

Як йдеться в одному з повідомлень, клієнт фінустанови попросив уточнити, які діють обмеження на фінансові операції через застосунок Ощад24/7 у 2025 році. Він зауважив, що нині система вимагає підтвердження особи через SMS-повідомлення під час відправлення суми в 1 тис. грн. Клієнт запитав, чи не передбачені фінустановою інші варіанти підтвердження відповідної операції.

"Підкажіть, понад 1000 грн переказ на карту тільки за допомогою смс потрібно підтверджувати?", — йдеться у зверненні.

За інформацією представника банку, для здійснення переказів коштів з карти запроваджено вимогу щодо підтвердження операції одноразовим паролем з SMS-повідомлення. Цього року ліміт знизили удвічі для того, щоб убезпечити клієнтів від загрози можливих шахрайських дій.

"З метою забезпечення високого рівня безпеки коштів клієнтів і відповідаючи на появу нових шляхів шахрайства на банківському ринку, банком було переглянуто ліміти на переказ коштів з карти. Тимчасово, ліміт змінено з 2000 грн на 1000 грн, та буде підтверджуватись одноразовим паролем з SMS-повідомлення", — пояснили у банку.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у Fb

Як захистити гроші на карті Ощадбанку від шахраїв

Раніше в Ощадбанку рекомендували знизити інтернет-ліміти на зняття коштів з рахунків. Також порадили, зберігати всі гроші на різних картках, використовувати різні паролі до різних акаунтів, запровадити аутентифікацію, підв'язати мобільний до паспорта.

Клієнтам доступна можливість самостійно керувати інтернет-лімітами. Це можна зробити:

у застосунку "Ощад";

на порталі Ощад 24/7;

в офіційному чат-боті фінустанови;

у контакт-центрі за номером телефона: 0800-210-800.

