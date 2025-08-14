Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Суму зменшили удвічі — що змінилось для клієнтів Ощадбанку

Суму зменшили удвічі — що змінилось для клієнтів Ощадбанку

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 06:01
Перекази в Ощадбанку — як і чому змінились ліміти для клієнтів
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Державний "Ощадбанк" пояснив, у зв'язку з чим суттєво скоротив ліміт на грошові перекази без SMS-підтвердження через портал та мобільний застосунок Ощад 24/7. Дозволену до відправлення суму зменшили удвічі у 2025 році. 

Про це повідомили представники Ощадбанку у соціальній мережі Facebook.

Реклама
Читайте також:

Ліміти на перекази в Ощадбанку у 2025 році

Як йдеться в одному з повідомлень, клієнт фінустанови попросив уточнити, які діють обмеження на фінансові операції через застосунок Ощад24/7 у 2025 році. Він зауважив, що нині система вимагає підтвердження особи через SMS-повідомлення під час відправлення суми в 1 тис. грн. Клієнт запитав, чи не передбачені фінустановою інші варіанти підтвердження відповідної операції.

"Підкажіть, понад 1000 грн переказ на карту тільки за допомогою смс потрібно підтверджувати?", — йдеться у зверненні. 

За інформацією представника банку, для здійснення переказів коштів з карти запроваджено вимогу щодо підтвердження операції одноразовим паролем з SMS-повідомлення. Цього року ліміт знизили удвічі для того, щоб убезпечити клієнтів від загрози можливих шахрайських дій. 

"З метою забезпечення високого рівня безпеки коштів клієнтів і відповідаючи на появу нових шляхів шахрайства на банківському ринку, банком було переглянуто ліміти на переказ коштів з карти. Тимчасово, ліміт змінено з 2000 грн на 1000 грн, та буде підтверджуватись одноразовим паролем з SMS-повідомлення", — пояснили у банку.

Ощадбанк
Скриншот. Джерело: Ощадбанк у Fb

Як захистити гроші на карті Ощадбанку від шахраїв

Раніше в Ощадбанку рекомендували знизити інтернет-ліміти на зняття коштів з рахунків. Також порадили, зберігати всі гроші на різних картках, використовувати різні паролі до різних акаунтів, запровадити аутентифікацію, підв'язати мобільний до паспорта.

Клієнтам доступна можливість самостійно керувати інтернет-лімітами. Це можна зробити:

  • у застосунку "Ощад";
  • на порталі Ощад 24/7;
  • в офіційному чат-боті фінустанови;
  • у контакт-центрі за номером телефона: 0800-210-800.

Раніше ми писали, навіщо клієнтам Ощадбанку може знадобитися довідка про рахунок. Також відомо, чи можна замовити дистанційно та у скільки обійдеться відповідна послуга. 

Також ми розповідали про те, які діють тарифи в Ощадбанку на поповнення рахунків. Деякі з них абсолютно безкоштовні, зокрема, клієнти можуть внести кошти у касі банку.  

Ощадбанк гроші банки грошові перекази ліміти
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації