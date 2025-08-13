Відео
Довідка про рахунок в Ощадбанку — коли вимагають та як отримати

Довідка про рахунок в Ощадбанку — коли вимагають та як отримати

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 06:01
Ощадбанк розповів про важливу довідку — скільки коштує та як отримати
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Представники державної фінустанови "Ощадбанк" розповіли, як клієнтам отримати довідку щодо наявності заощаджень, депозитів, пенсійних коштів чи цінних паперів за рахунком, яку можуть вимагати за кордоном для продовження надання соціальних виплат. Також уточнили, скільки коштує відповідний документ.

Про це йдеться на сторінці держбанку у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Проблема з отриманням довідки щодо рахунку в Ощаді

З питанням до фінустанови щодо отримання довідки за картковими, поточними, депозитними та кредитними рахунками звертаються клієнти, які перебувають за кордоном. Так, в одному з повідомлень громадянка розповіла, що хотіла отримати відповідний документ через веббанкінг, однак не знайшла відповідної можливості.

Також поцікавилась, скільки коштує така послуга, згідно з тарифами банку.

"Я зараз за кордоном, мені потрібна довідка "підтвердження з банку або інвестиційного будинку про наявність чи відсутність інвестицій, таких як заощадження, депозити, пенсійні фонди, цінні папери, із зазначенням залишків на рахунку в Україні", але, на жаль, я не можу її знайти в онлайн-кабінеті в Ощадбанку, підкажіть, будь ласка, можливо, ви можете це якось вислати мені? Якщо за довідку потрібна оплата — дайте інформацію як оплатити онлайн, або іншим способом", — йдеться у зверненні.

Правила надання довідки про рахунок в Ощадбанку

Як зазначили представники фінустанови, відповідну довідку щодо коштів на рахунках можна отримати у 2025 році лише у відділенні Ощадбанку.

Зокрема, щодо надання такої послуги біженцям, передбачена можливість отримати довідку за довіреністю.

Відповідно до тарифів, встановлена фіксована вартість на видачу документа із зазначенням стану рахунку.

"Довідку про наявність рахунку, стан та обороти по рахунку можна отримати лише у відділенні банку особисто або іншою особою за наявності нотаріальної довіреності, в якій чітко прописано повноваження на отримання даних довідок. Вартість такої довідки, згідно тарифів банку, становить 150 гривень", — пояснили у банку.

Ощадбанк
Скриншот. Джерело: Ощад в Fb

Раніше ми писали, які передбачені способи поповнення карткових рахунків Ощадбанку. Деякі варіанти внесення коштів, згідно з тарифними правилами, обійдуться безплатно.  

Також ми розповідали про ліміти на зняття готівки в банкоматах Ощадбанку. Відомо, скільки фінустанова дозволяє знімати за один раз. 


Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
