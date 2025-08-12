Тарифи в Ощадбанку у 2025 році за поповнення карт Ощадбанку — які варіанти дешевші

Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державному "Ощадбанку" встановлені тарифи на різні варіанти поповнення карткових рахунків. При цьому певна частина з таких пропозицій обійдеться повністю безкоштовно у 2025 році.

Які передбачені способи поповнення карт Ощаду

В Ощадбанку для клієнтів доступна можливість робити поповнення банківських карт такими способами:

У терміналах банку. В особистому кабінеті Ощад24/7 (застосунок/портал). В банківській касі Ощадбанку.

Внесення коштів через термінал банку

Для поповнення рахунку клієнтам можна скористатися терміналом банку. Такий спосіб є оперативним та не передбачає стягнення комісії. Для цього потрібно:

вставити карту в термінал;

увести ПІН-код карти;

знайти розділ "Поповнити картку";

вказати її номер та потрібну для перерахування суму;

внести готівку до купюроприймача;

підтвердити операцію.

Зарахування коштів через Ощад 24/7

Внесення грошей на рахунки Ощадбанку можливе через застосунок або сайт "Ощад 24/7". Зокрема, з пенсійних карток комісію не стягують, однак на інші картки для виплат банк нарахує 0,1% +2 грн комісії за грошовий переказ, а також 1% +5 грн — на рахунки інших банків.

Щоб зробити поповнення таким чином, потрібно:

в особистому кабінеті обрати пункт "Перекази між своїми рахунками";

виконати подальші інструкції системи.

Внесення коштів на рахунок через касу банку

Клієнти можуть внести кошти на рахунок через відділення Ощадбанку. Послуга не передбачає стягнення комісії. Для цього необхідно:

у відділенні Ощадбанку дати касиру картку;

вказати суму для переказу.

Внесення коштів через EasyPay, Ibox

Також можна скористатися терміналами чи застосунком Ibox та EasyPay. Для цього треба вибрати на інтерактивній мапі мобільного застосунку сервіс з позначкою "0%", у терміналі вказати номер карти та перерахувати готівку (до 30 тис. грн).

Переказати кошти можна у приладі EasyPay.ua. Комісія за таке поповнення становитиме 1%, сума — не більш ніж 5 тис. грн за один раз. Потрібно зробити наступне:

вказати номер платіжних карт (відправника та отримувача);

ввести код CVC2/CVV2;

зазначити термін дії карти;

вказати номер телефону для підтвердження транзакції.

