Тарифи в Ощадбанку у 2025 році за поповнення карт Ощадбанку — які варіанти дешевші

Комісії за поповнення карт Ощадбанку — які ціни у 2025 році
У державному "Ощадбанку" встановлені тарифи на різні варіанти поповнення карткових рахунків. При цьому певна частина з таких пропозицій обійдеться повністю безкоштовно у 2025 році.
Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на оприлюднені дані банку.
Які передбачені способи поповнення карт Ощаду
В Ощадбанку для клієнтів доступна можливість робити поповнення банківських карт такими способами:
- У терміналах банку.
- В особистому кабінеті Ощад24/7 (застосунок/портал).
- В банківській касі Ощадбанку.
Внесення коштів через термінал банку
Для поповнення рахунку клієнтам можна скористатися терміналом банку. Такий спосіб є оперативним та не передбачає стягнення комісії. Для цього потрібно:
- вставити карту в термінал;
- увести ПІН-код карти;
- знайти розділ "Поповнити картку";
- вказати її номер та потрібну для перерахування суму;
- внести готівку до купюроприймача;
- підтвердити операцію.
Зарахування коштів через Ощад 24/7
Внесення грошей на рахунки Ощадбанку можливе через застосунок або сайт "Ощад 24/7". Зокрема, з пенсійних карток комісію не стягують, однак на інші картки для виплат банк нарахує 0,1% +2 грн комісії за грошовий переказ, а також 1% +5 грн — на рахунки інших банків.
Щоб зробити поповнення таким чином, потрібно:
- в особистому кабінеті обрати пункт "Перекази між своїми рахунками";
- виконати подальші інструкції системи.
Внесення коштів на рахунок через касу банку
Клієнти можуть внести кошти на рахунок через відділення Ощадбанку. Послуга не передбачає стягнення комісії. Для цього необхідно:
- у відділенні Ощадбанку дати касиру картку;
- вказати суму для переказу.
Внесення коштів через EasyPay, Ibox
Також можна скористатися терміналами чи застосунком Ibox та EasyPay. Для цього треба вибрати на інтерактивній мапі мобільного застосунку сервіс з позначкою "0%", у терміналі вказати номер карти та перерахувати готівку (до 30 тис. грн).
Переказати кошти можна у приладі EasyPay.ua. Комісія за таке поповнення становитиме 1%, сума — не більш ніж 5 тис. грн за один раз. Потрібно зробити наступне:
- вказати номер платіжних карт (відправника та отримувача);
- ввести код CVC2/CVV2;
- зазначити термін дії карти;
- вказати номер телефону для підтвердження транзакції.
