Головна Фінанси Комісії за поповнення карт Ощадбанку — які ціни у 2025 році

Комісії за поповнення карт Ощадбанку — які ціни у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 06:01
Тарифи в Ощадбанку у 2025 році за поповнення карт Ощадбанку — які варіанти дешевші
Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державному "Ощадбанку" встановлені тарифи на різні варіанти поповнення карткових рахунків. При цьому певна частина з таких пропозицій обійдеться повністю безкоштовно у 2025 році.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на оприлюднені дані банку.

Реклама
Читайте також:

Які передбачені способи поповнення карт Ощаду

В Ощадбанку для клієнтів доступна можливість робити поповнення банківських карт такими способами:

  1. У терміналах банку.
  2. В особистому кабінеті Ощад24/7 (застосунок/портал).
  3. В банківській касі Ощадбанку.

Внесення коштів через термінал банку

Для поповнення рахунку клієнтам можна скористатися терміналом банку. Такий спосіб є оперативним та не передбачає стягнення комісії. Для цього потрібно:

  • вставити карту в термінал;
  • увести ПІН-код карти;
  • знайти розділ "Поповнити картку";
  • вказати її номер та потрібну для перерахування суму;
  • внести готівку до купюроприймача;
  • підтвердити операцію.

Зарахування коштів через Ощад 24/7

Внесення грошей на рахунки Ощадбанку можливе через застосунок або сайт "Ощад 24/7". Зокрема, з пенсійних карток комісію не стягують, однак на інші картки для виплат банк нарахує 0,1% +2 грн комісії за грошовий переказ, а також 1% +5 грн — на рахунки інших банків.

Щоб зробити поповнення таким чином, потрібно:

  • в особистому кабінеті обрати пункт "Перекази між своїми рахунками";
  • виконати подальші інструкції системи. 

Внесення коштів на рахунок через касу банку

Клієнти можуть внести кошти на рахунок через відділення Ощадбанку. Послуга не передбачає стягнення комісії. Для цього необхідно:

  • у відділенні Ощадбанку дати касиру картку;
  • вказати суму для переказу.

Внесення коштів через EasyPay, Ibox

Також можна скористатися терміналами чи застосунком Ibox та EasyPay. Для цього треба вибрати на інтерактивній мапі мобільного застосунку сервіс з позначкою "0%", у терміналі вказати номер карти та перерахувати готівку (до 30 тис. грн).

Переказати кошти можна у приладі EasyPay.ua. Комісія за таке поповнення становитиме 1%, сума — не більш ніж 5 тис. грн за один раз. Потрібно зробити наступне:

  • вказати номер платіжних карт (відправника та отримувача);
  • ввести код CVC2/CVV2;
  • зазначити термін дії карти;
  • вказати номер телефону для підтвердження транзакції.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку стягують плату за відхилені запити через банкомати чи термінали. Комісію списують, якщо не вистачає грошей на рахунку. 

Також ми розповідали про обмеження на операції через Ощад24/7 для уникнення шахрайських дій. Йдеться про ті, які діють в нічний період доби та в денний.  

