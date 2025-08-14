Видео
Главная Финансы Сумму уменьшили вдвое — что изменилось для клиентов Ощадбанка

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 06:01
Переводы в Ощадбанке — как и почему изменились лимиты для клиентов
Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Государственный "Ощадбанк" объяснил, в связи с чем существенно сократил лимит на денежные переводы без SMS-подтверждения через портал и мобильное приложение Ощад 24/7. Разрешенную к отправке сумму уменьшили вдвое в 2025 году.

Об этом сообщили представители Ощадбанка в социальной сети Facebook.

Читайте также:

Лимиты на переводы в Ощадбанке в 2025 году

Как говорится в одном из сообщений, клиент финучреждения попросил уточнить, какие действуют ограничения на финансовые операции через приложение Ощад24/7 в 2025 году. Он отметил, что сейчас система требует подтверждения личности через SMS-сообщение при отправке суммы в 1 тыс. грн. Клиент спросил, не предусмотрены ли финучреждением другие варианты подтверждения соответствующей операции.

"Подскажите, более 1000 грн перевод на карту только с помощью смс нужно подтверждать?", — говорится в обращении.

По информации представителя банка, для осуществления переводов средств с карты введено требование о подтверждении операции одноразовым паролем из SMS-сообщения. В этом году лимит снизили вдвое для того, чтобы обезопасить клиентов от угрозы возможных мошеннических действий.

"С целью обеспечения высокого уровня безопасности средств клиентов и отвечая на появление новых путей мошенничества на банковском рынке, банком были пересмотрены лимиты на перевод средств с карты. Временно, лимит изменен с 2000 грн на 1000 грн, и будет подтверждаться одноразовым паролем с SMS-сообщения", — пояснили в банке.

Ощадбанк
Скриншот. Источник: Ощадбанк в Fb

Как защитить деньги на карте Ощадбанка от мошенников

Ранее в Ощадбанке рекомендовали снизить интернет-лимиты на снятие средств со счетов. Также посоветовали, хранить все деньги на разных картах, использовать разные пароли к разным аккаунтам, ввести аутентификацию, подвязать мобильный к паспорту.

Клиентам доступна возможность самостоятельно управлять интернет-лимитами. Это можно сделать:

  • в приложении "Ощад";
  • на портале Ощад 24/7;
  • в официальном чат-боте финучреждения;
  • в контакт-центре по номеру телефона: 0800-210-800.

Ранее мы писали, зачем клиентам Ощадбанка может понадобиться справка о счете. Также известно, можно ли заказать дистанционно и во сколько обойдется соответствующая услуга.

Также мы рассказывали о том, какие действуют тарифы в Ощадбанке на пополнение счетов. Некоторые из них абсолютно бесплатные, в частности, клиенты могут внести средства в кассе банка.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
