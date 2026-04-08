Видео

Совмещение должностей медиков: нормы и размер доплаты в 2026 году

Совмещение должностей медиков: нормы и размер доплаты в 2026 году

Дата публикации 8 апреля 2026 14:30
Доплата к окладу за совмещение должностей: какие действуют правила и суммы в 2026 году
Молодые медики. Фото: pbmk.poltava.ua

В 2026 году нормы украинского законодательства позволяют медицинским работникам совмещать должности без отдельных договоров по определенным правилам с гарантией начисления доплаты. Известно, сколько могут доплачивать за работу, предусматривающую дополнительное выполнение обязанностей, отдельно от основной должности.

Об этом рассказали в пресс-службе Профессионального союза работников здравоохранения, передают Новини.LIVE.

Правила совмещения работы медиков в 2026 году

В профсоюзе объяснили, что совмещением называют механизм, когда работнику поручили выполнение дополнительной работы по другой вакантной должности:

  • во время работы на том же предприятии;
  • в течение основного рабочего времени (без необходимости продления смены);
  • без необходимости заключения дополнительно трудового договора.

В Профессиональном союзе работников здравоохранения рассказали, что в медицинском учреждении возможно совмещение работы. В качестве примера, речь идет об обязанностях старшей медицинской сестры и сестры-хозяйки.

Там объяснили, что по Классификатору профессий название должности "Сестра медицинская старшая" относится к профессиональной группе "Медсестры, ассистирующие профессионалам", входящей в раздел "Специалисты".

Читайте также:

Важно, чтобы при совмещении:

  • должность не была сугубо руководящей в разрезе норм законодательства (такой подход не будет предусматривать ограничений на дополнительную работу);
  • совмещаемая должность была вакантной в штатном расписании.

Как оплачивают труд по совмещению

Как отмечают в союзе, по вакантной должности образуется экономия фонда зарплаты, за счет которой устанавливается доплата.

Доплату за совмещение устанавливают к основному окладу. Размер может быть разным:

  • для бюджетных учреждений предусматривается доплата на уровне 50% должностного оклада по вакантной должности (регулируют постановления правительства, отраслевые приказы);
  • для коммунальных некоммерческих предприятий конкретный размер доплаты прописывают в коллективных договорах.

Важным в оформлении и начислении доплаты является то, чтобы приказе в обязательном порядке была указана следующая информация:

  • название совмещаемой должности;
  • объем дополнительных обязанностей (функционал);
  • конкретный размер доплаты в процентах к должностному окладу.

Ключевым является то, чтобы выполнение дополнительной работы не мешало соблюдению обязанностей по основной должности.

Кроме того, важно знать, что совместительство и совмещение являются разными формами организации труда. Совместительство предусматривает выполнение задач в свободное от основной работы время и отдельный трудовой договор, а совмещение является дополнительной работой по другой профессии на том же предприятии в рамках основного рабочего времени с начислением доплаты.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что работодатели должны придерживаться норматива о предоставлении места работы для лица с инвалидностью. Оно должно быть основным, а зарплата выше размера минимальной в стране в 8647 грн. За несоблюдение требований необходимо будет уплатить целевой взнос на поддержку трудоустройства людей с инвалидностью.

Также Новини.LIVE писали, что в Министерстве образования разрабатывают новую модель начисления заработной платы для педагогов, которую хотят ввести с 2027 года. Ведомство хочет внести временные доплаты в размере 2 000 и 4 000 грн в состав оклада.

зарплаты работа деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
