Податкова взялася за OnlyFans — скільки заробили українські моделі

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські моделі OnlyFans заробили на платформі понад 100 млн доларів протягом 2020-2022 років. Наразі щодо них проводяться податкові перевірки.

Про це розповів голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко в інтерв'ю виданню "Економічна правда".

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Податкова служба України виявила 5 435 фізичних осіб, які зареєстрували та використовували на платформі OnlyFans 7 036 акаунтів. Наразі ДПС провела 759 документальних перевірок. Сума грошового зобов'язання з боку користувачів за їх результатами становить понад 250 млн гривень.

Водночас 606 документальних перевірок тривають, а також заплановано ще 346. Донараховану заборгованість у 14,5 млн гривень платники оскаржують в адміністративному та судовому порядку, говорить голова ДПС.

"Сума боргу за результатами перевірок становить 14,7 млн гривень. Загальна сума виплаченого доходу цим фізичним особам — 111 млн доларів", — зазначив Руслан Кравченко.

Він також уточнив, що йдеться про дохід, який отримали українські моделі OnlyFans з 2020-го по 2022 рік.

Як стягуватимуть борги з українських моделей на OnlyFans

Податкова, за словами Руслана Кравченка, не зверталася до компанії Fenix International Ltd, якій належить OnlyFans, з проханням заблокувати сторінки українців, у яких є податковий борг, й поки не планує цього робити.

Голова ДПС впевнений, що всі суб'єкти господарювання, які отримали дохід, сплатять податок або добровільно, або після суду, або після документальних перевірок.

"Ми повинні виконувати стратегію реформування Державної податкової служби, яка передбачає збільшення довіри та збільшення добровільної сплати податків", — наголосив він.

Щодо того, як сплачуватимуть 19,5% податків від доходу моделі, які співпрацювали з OnlyFans через агенції та отримували лише 20% від того, що заробляли їхні анкети, Руслан Кравченко пояснив, що кожна така ситуація буде розглядатися в індивідуальному порядку, з об'єктивним та прозорим підходом.

Раніше ми писали, що деяким українцям повертають частину сплачених податків.

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