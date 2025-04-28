Налоговая взялась за OnlyFans - сколько заработали украинские модели

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские модели OnlyFans заработали на платформе более 100 млн долларов в течение 2020-2022 годов. Сейчас в отношении их проводятся налоговые проверки.

Об этом рассказал председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко в интервью изданию "Экономическая правда".

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Налоговая служба Украины обнаружила 5 435 физических лиц, которые зарегистрировали и использовали на платформе OnlyFans 7 036 аккаунтов. Сейчас ГНС провела 759 документальных проверок. Сумма денежного обязательства со стороны пользователей по их результатам составляет более 250 млн гривен.

В то же время 606 документальных проверок продолжаются, а также запланировано еще 346. Доначисленную задолженность в 14,5 млн гривен плательщики обжалуют в административном и судебном порядке, говорит председатель ГНС.

"Сумма долга по результатам проверок составляет 14,7 млн гривен. Общая сумма выплаченного дохода этим физическим лицам — 111 млн долларов", — отметил Руслан Кравченко.

Он также уточнил, что речь идет о доходе, который получили украинские модели OnlyFans с 2020-го по 2022 год.

Как будут взимать долги с украинских моделей на OnlyFans

Налоговая, по словам Руслана Кравченко, не обращалась к компании Fenix International Ltd, которой принадлежит OnlyFans, с просьбой заблокировать страницы украинцев, у которых есть налоговый долг, и пока не планирует этого делать.

Глава ГНС уверен, что все субъекты хозяйствования, которые получили доход, уплатят налог или добровольно, или после суда, или после документальных проверок.

"Мы должны выполнять стратегию реформирования Государственной налоговой службы, которая предусматривает увеличение доверия и увеличение добровольной уплаты налогов", — подчеркнул он.

Относительно того, как будут платить 19,5% налогов от дохода модели, которые сотрудничали с OnlyFans через агентства и получали лишь 20% от того, что зарабатывали их анкеты, Руслан Кравченко пояснил, что каждая такая ситуация будет рассматриваться в индивидуальном порядке, с объективным и прозрачным подходом.

Ранее мы писали, что некоторым украинцам возвращают часть уплаченных налогов.

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