Податок за кредити — скільки доведеться заплатити у 2025 році

Люди проходять повз відділення банку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Іноді банки та колекторські агенції списують боржникам непогашені кредити, якщо люди погоджуються сплатити частину заборгованості. Однак важливо пам'ятати, що прощений банком кредит підлягає оподаткуванню.

Про це розповіли у Головному управлінні Державної податкової служби (ДПС) в Івано-Франківській області.

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Якщо списали кредит — які податки треба заплатити

Як зауважили у відомстві, держава вважає це вашим доходом, тому ви зобов’язані до 1 травня 2025-го подати декларацію за прощений кредит у 2024-му та сплатити:

18% ПДФО;

1,5% — військовий збір.

При цьому, як зазначається, декларування доходу отриманого у вигляді додаткового блага є обов'язковим за однією умовою: сума боргу має перевищувати 25% мінімальної зарплати (у розрахунку на рік), станом на 1 січня звітного податкового року. За 2024 рік цей показник становить 1 775 грн.

"Цього року податкову декларацію про майновий стан і доходи громадяни подають до 1 травня 2025 року, а задекларовану суму ПДФО і військового збору — 1 серпня", — підкреслили у податковій.

Як уникнути боргів, якщо вже оформили кредит

Ніхто із позичальників не застрахований від проблем з кредитом. Але уникнути боргів реально, якщо до оформлення позики поставитися серйозно. Наприклад, обов'язково потрібно:

уважно переглянути умови пропонованої кредитної угоди. Особливу увагу потрібно приділити самому договору, де йдеться про строки повернення кредиту, відсоткову ставку та комісію;

порівняти суму кредиту та видатків на його обслуговування (проценти та комісії) зі своїми доходами. Якщо за місяць умовно потрібно буде віддавати кредитору понад 40% доходів — доведеться обмежити своє споживання або відмовитися від кредиту.

Нагадаємо, що українські банки нечасто вдаються до процедури списання боргів. Для цього мають виникнути певні умови.

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