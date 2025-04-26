Нардепка Южаніна розповіла, що може призвести до проблем із податковою

Чоловік рахує на калькуляторі, скільки має сплатити податків. Ілюстративне фото: Freepik

Народна депутатка України Ніна Южаніна розповіла, що може призвести до проблем із податковою для українців. За її словами, однією з причини, може стати необізнаність щодо податкових норм.

Про це Южаніна заявила в ефірі Вечір.LIVE.

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Депутатка зазначила, що багато українців не знають про податкові норми, які можуть торкнутися навіть найменших доходів. За її словами, така відсутність обізнаності може призвести до серйозних проблем із податковими органами для багатьох громадян України.

"У нас велика кількість людей, які не знають всіх цих податкових правил і норм. Якщо в тебе є хоча б одна копійка доходів, яку ти отримав на свій рахунок і яка не оподаткована у джерела виплати, ти маєш подавати річну декларацію, і з першої гривні сплачувати податок. Хто про це знає? Ніхто", — сказав Южаніна.

Також вона зазначила, що зараз взялися за розкриття інформації зі всіх інтернет-майданчиків, де люди можуть продавати, мати успішні продажі.

"Чому ми зараз говоримо про розкриття інформації міжнародних компаній, які працюють через систему надання послуг людям: таксі, доставлення їжі. Детінізація. Детінізація чого? Ці люди й так легально працюють. Хай хтось зареєструється і спробує надавати між роботою послуги таксі чи доставлення їжі, щоб підзаробити. Ви подивіться скільки молодих людей намагаються офіційно копійку заробити", — резюмувала нардепка.

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