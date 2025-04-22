Податки в Україні — як повернути частину сплачених коштів у 2025 році

Людина тримає в руках купюру в 1 тисячу гривень. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В українців є можливість отримати відшкодування від держави у розмірі до 18% за деякі витрати чи вкладення. Скористатися так званою податковою знижкою у 2025 році можуть фізичні особи.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

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Податкова знижка — як отримати у 2025 році

Як зазначається, податкова знижка — це право, яке передбачене для платників податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), які впродовж року здійснювали витрати, які підлягають компенсації з бюджету. Компенсацію громадянам надають за:

частину відсотків, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом;

пожертвування чи благодійні внески неприбутковим організаціям;

за навчання;

страхові платежі за договором довгострокового навчання;

суму витрат за оплату допоміжних репродуктивних технологій;

суму витрат на оплату державних послуг, пов'язаних із усиновленням дитини;

суму коштів, сплачених у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу;

суму видатків у вигляді орендної плати (для внутрішньо переміщених осіб);

суму витрат на лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19;

суму фактично понесених витрат на придбання акцій, емітентом яких є юридична особа, яка набула статусу резидента Дія Сіті.

Крім того, податкова знижка надається фізичним особам — громадянам України, якщо вони:

мають дохід у вигляді зарплати, з якої сплачують ПДФО;

у звітному році фактично мали витрати, визначені Податковим кодексом України.

Як отримати податкову знижку

Для цього платник податків подає декларацію про майновий стан та доходи, а також надає підтверджувальні документи:

копії квитанції, чеків, платіжних доручень;

копії договорів про надання послуг;

документи про ступінь споріднення;

паспорт;

ідентифікаційний код.

Податкову декларацію можна подати:

особисто в орган ДПС за місцем обліку;

надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

через Електронний кабінет платника.

Документи на оформлення податкової знижки за 2024 рік можна подавати до 31 грудня 2025 року.

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